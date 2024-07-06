«Газпром» сообщил о рекордных поставках газа россиянам в июле
«Новый исторический рекорд – 688,8 млн куб. м – зафиксирован 4 июля», – говорится в сообщении компании.
Отмечается, что с 1 июля поставки газа из ЕСГ ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет.
4 июля специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 3 июля сразу в 38 населенных пунктах России были установлены температурные рекорды. Температура максимально поднялась в городах Центрального и Приволжского федеральных округов.