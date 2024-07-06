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«Газпром» сообщил о рекордных поставках газа россиянам в июле

Ведомости

Поставки газа населению России в июле через Единую систему газоснабжения (ЕСГ) стали рекордными. Об этом сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

«Новый исторический рекорд – 688,8 млн куб. м – зафиксирован 4 июля», – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что с 1 июля поставки газа из ЕСГ ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет.

4 июля специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 3 июля сразу в 38 населенных пунктах России были установлены температурные рекорды. Температура максимально поднялась в городах Центрального и Приволжского федеральных округов.

21 июня «Газпром» сообщил, что потребление газа в России в июне несколько раз обновило рекорды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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