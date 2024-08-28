HeadHunter нарастил долю в Skillaz до 89,99%
Российский сервис для рекрутинга персонала HeadHunter нарастил долю в сервисе автоматизации подбора персонала Skillaz до 89,99%. Это следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно данным портала, АО «Инвестиционная компания "Хэдхантер" дополнительно приобрело 15% ООО "Скилаз". Андрей Крылов остается совладельцем ООО "Скилаз" с долей 10,01%.
В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКПАО «Хэдхантер» в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. 16 августа генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков сообщил, что группа может вернуться к дивидендным выплатам к концу 2024 г. По его словам, это может стать возможным после того, как на Мосбирже начнут торговаться акции новой головной структуры группы – МКПАО «Хэдхантер».
16 августа HeadHunter опубликовал отчетность, согласно которой во II квартале 2024 г. нарастил выручку на 39,6% по сравнению с прошлым годом – до 9,82 млрд руб. Показатель выручки в России вырос на 38,9% до 8,97 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 38,4% до 5,7 млрд руб. Рентабельность скорректированного EBITDA составила 58,2%.
Общее количество платящих клиентов во II квартале выросло на 6,2% до 335 600. Количество крупных клиентов достигло 14 400 (рост на 8%).