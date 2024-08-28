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HeadHunter нарастил долю в Skillaz до 89,99%

Ведомости

Российский сервис для рекрутинга персонала HeadHunter нарастил долю в сервисе автоматизации подбора персонала Skillaz до 89,99%. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно данным портала, АО «Инвестиционная компания "Хэдхантер" дополнительно приобрело 15% ООО "Скилаз". Андрей Крылов остается совладельцем ООО "Скилаз" с долей 10,01%.

В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКПАО «Хэдхантер» в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. 16 августа генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков сообщил, что группа может вернуться к дивидендным выплатам к концу 2024 г. По его словам, это может стать возможным после того, как на Мосбирже начнут торговаться акции новой головной структуры группы – МКПАО «Хэдхантер».

16 августа HeadHunter опубликовал отчетность, согласно которой во II квартале 2024 г. нарастил выручку на 39,6% по сравнению с прошлым годом – до 9,82 млрд руб. Показатель выручки в России вырос на 38,9% до 8,97 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 38,4% до 5,7 млрд руб. Рентабельность скорректированного EBITDA составила 58,2%.

Общее количество платящих клиентов во II квартале выросло на 6,2% до 335 600. Количество крупных клиентов достигло 14 400 (рост на 8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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