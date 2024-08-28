HeadHunter нарастил долю в Skillaz до 89,99%

В 2023 г. HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию – МКПАО «Хэдхантер» в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. 16 августа генеральный директор МКПАО «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков сообщил, что группа может вернуться к дивидендным выплатам к концу 2024 г. По его словам, это может стать возможным после того, как на Мосбирже начнут торговаться акции новой головной структуры группы – МКПАО «Хэдхантер».