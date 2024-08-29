Lufthansa продлила приостановку рейсов в Тель-Авив и Тегеран до 4 сентября
Авиакомпании, которые входят в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 4 сентября, сообщается на сайте группы.
«Рейсы в Тель-Авив и Тегеран приостановлены до 4 сентября включительно. Рейсы в Бейрут остаются приостановленными до 30 сентября включительно», – говорится в сообщении. При этом полеты в Амман и Эрбиль возобновились с 27 августа.
До этого Lufthansa Group приостанавливала полеты в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тегеран и Тель-Авив из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Оно началось из-за гибели командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа.
Ночью 25 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила «Хезболлу» в подготовке к ракетным обстрелам израильской территории и объявила о нанесении превентивных ударов по объектам группировки в Ливане. «Хезболла» позднее сообщила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство Шукера.
Во время атаки по ракетным установкам группировки «Хезболла» ВВС Израиля задействовали около 100 истребителей. Всего в ходе воздушной атаки было поражено более 40 пусковых площадок, погибли по меньшей мере трое граждан Ливана.