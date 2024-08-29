Lufthansa продлила приостановку рейсов в Тель-Авив и Тегеран до 4 сентября

«Рейсы в Тель-Авив и Тегеран приостановлены до 4 сентября включительно. Рейсы в Бейрут остаются приостановленными до 30 сентября включительно», – говорится в сообщении. При этом полеты в Амман и Эрбиль возобновились с 27 августа.