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Lufthansa продлила приостановку рейсов в Тель-Авив и Тегеран до 4 сентября

Ведомости

Авиакомпании, которые входят в концерн Lufthansa Group, продлили приостановку полетов в Тель-Авив и Тегеран до 4 сентября, сообщается на сайте группы.

«Рейсы в Тель-Авив и Тегеран приостановлены до 4 сентября включительно. Рейсы в Бейрут остаются приостановленными до 30 сентября включительно», – говорится в сообщении. При этом полеты в Амман и Эрбиль возобновились с 27 августа.

До этого Lufthansa Group приостанавливала полеты в Амман, Бейрут, Эрбиль, Тегеран и Тель-Авив из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Оно началось из-за гибели командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа.

Ночью 25 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила «Хезболлу» в подготовке к ракетным обстрелам израильской территории и объявила о нанесении превентивных ударов по объектам группировки в Ливане. «Хезболла» позднее сообщила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство Шукера.

Во время атаки по ракетным установкам группировки «Хезболла» ВВС Израиля задействовали около 100 истребителей. Всего в ходе воздушной атаки было поражено более 40 пусковых площадок, погибли по меньшей мере трое граждан Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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