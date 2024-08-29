Чистая прибыль НЛМК упала на 11% по МСФО в первом полугодии
Чистая прибыль группы НЛМК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии составила 81,65 млрд руб., что почти на 11% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из консолидированной отчетности компании, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Выручка производителя стальной продукции за отчетный период выросла на 16,6% по сравнению с показателем первого полугодия 2023 г. и достигла 517,79 млрд руб.
В апреле была опубликована отчетность НЛМК по МСФО по итогам прошлого года. Чистая прибыль за 2023 г. превысила 209,37 млрд руб. Это на 25,8% больше, чем в 2022 г. Выручка группы за отчетный период выросла на 3,6%, достигнув 933,435 млрд руб., в сравнении с 2022 г. (900,823 млрд руб.)