Чистая прибыль НЛМК упала на 11% по МСФО в первом полугодии

В апреле была опубликована отчетность НЛМК по МСФО по итогам прошлого года. Чистая прибыль за 2023 г. превысила 209,37 млрд руб. Это на 25,8% больше, чем в 2022 г. Выручка группы за отчетный период выросла на 3,6%, достигнув 933,435 млрд руб., в сравнении с 2022 г. (900,823 млрд руб.)