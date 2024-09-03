РФПИ и «Хотгор Шанага» инвестируют до 20 млрд рублей в угольную электростанцию
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и монгольская угольная компания «Хотгор Шанага» договорились об инвестициях в проект строительства первой угольной электростанции в аймаке Увс, сумма вложений может достигнуть 20 млрд руб. Об этом говорится в сообщении РФПИ.
Как отмечает фонд, подписание состоялось на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Монголию. Проектная мощность угольной электростанции составляет 120 МВт. Отмечается, что помимо инвестиций в проект строительства ТЭЦ российские партнеры рассмотрят другие инвестиционные возможности для реализации проектов на территории Монголии. Как отмечает глава РПФИ Кирилл Дмитриев, Монголия нуждается в диверсификации источников обеспечения электроэнергии, поэтому постройка новой ТЭЦ позволит покрыть большее количество домов и объектов, нуждающихся в электроэнергии.
«Монголия демонстрирует высокие темпы экономического роста, для поддержания которых необходимы достаточные энергетические мощности. Увеличение потребления электроэнергии со стороны предприятий и жителей страны требует диверсификации источников и привлечения соответствующих инвестиций. Создание новых объектов генерации создаст синергетический эффект для добывающей отрасли, строительства инфраструктуры и других сегментов экономики страны», – рассказал он.
2 сентября Путин прибыл в Монголию на переговоры с руководством страны в лице президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Сама официальная встреча с последующей программой должна состояться 3 сентября. После переговоров Путин и Хурэлсух будут присутствовать на церемонии подписания российско-монгольских межправительственных документов и выступят с заявлением для СМИ. Затем президент России проведет переговоры с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.