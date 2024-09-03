РФПИ и «Хотгор Шанага» инвестируют до 20 млрд рублей в угольную электростанцию

2 сентября Путин прибыл в Монголию на переговоры с руководством страны в лице президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Сама официальная встреча с последующей программой должна состояться 3 сентября. После переговоров Путин и Хурэлсух будут присутствовать на церемонии подписания российско-монгольских межправительственных документов и выступят с заявлением для СМИ. Затем президент России проведет переговоры с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.