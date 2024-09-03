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Авиакомпания «Россия» намерена урегулировать с аэропортом Риги спор о долге

Ведомости

Авиакомпания «Россия» хочет достигнуть мирового соглашения с аэропортом Риги по спору о долге за обслуживание, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Авиакомпания не успела оплатить услуги по наземному обслуживанию за январь и февраль 2022 г. В том же году аэропорт Риги подал к авиакомпании иск о взыскании задолженности в Рижский районный суд Латвии.

В марте 2024 г. «Россия» потребовала запретить рассмотрение дела за рубежом. В конце августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял отказ авиакомпании, после чего прекратил производство по делу. Долг «России» с учетом пени составляет 59 000 евро.

В материалах суда указывается, что перевозчик лишился возможности представлять свои интересы в Риге из-за санкций. Помимо этого, после отключения SWIFT в России авиакомпания не смогла перевести средства за обслуживание.

Авиакомпания «Россия» принадлежит группе «Аэрофлот». В конце августа стало известно, что ее общий долг по состоянию на 30 июня снизился на 8,4% по сравнению с 31 декабря 2023 г., до 684,9 млрд руб. «Аэрофлот» вышел в зону прибыли – по итогам полугодия она составила 42,3 млрд руб. Компания приблизилась к допандемийным показателям 2019 г. по уровню перевозок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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