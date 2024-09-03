Авиакомпания «Россия» намерена урегулировать с аэропортом Риги спор о долге

Авиакомпания «Россия» принадлежит группе «Аэрофлот». В конце августа стало известно, что ее общий долг по состоянию на 30 июня снизился на 8,4% по сравнению с 31 декабря 2023 г., до 684,9 млрд руб. «Аэрофлот» вышел в зону прибыли – по итогам полугодия она составила 42,3 млрд руб. Компания приблизилась к допандемийным показателям 2019 г. по уровню перевозок.