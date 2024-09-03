Авиакомпания «Россия» намерена урегулировать с аэропортом Риги спор о долге
Авиакомпания «Россия» хочет достигнуть мирового соглашения с аэропортом Риги по спору о долге за обслуживание, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.
Авиакомпания не успела оплатить услуги по наземному обслуживанию за январь и февраль 2022 г. В том же году аэропорт Риги подал к авиакомпании иск о взыскании задолженности в Рижский районный суд Латвии.
В марте 2024 г. «Россия» потребовала запретить рассмотрение дела за рубежом. В конце августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял отказ авиакомпании, после чего прекратил производство по делу. Долг «России» с учетом пени составляет 59 000 евро.
В материалах суда указывается, что перевозчик лишился возможности представлять свои интересы в Риге из-за санкций. Помимо этого, после отключения SWIFT в России авиакомпания не смогла перевести средства за обслуживание.
Авиакомпания «Россия» принадлежит группе «Аэрофлот». В конце августа стало известно, что ее общий долг по состоянию на 30 июня снизился на 8,4% по сравнению с 31 декабря 2023 г., до 684,9 млрд руб. «Аэрофлот» вышел в зону прибыли – по итогам полугодия она составила 42,3 млрд руб. Компания приблизилась к допандемийным показателям 2019 г. по уровню перевозок.