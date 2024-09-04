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РФПИ и «Газпром» договорились инвестировать в проекты СПГ

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ООО «Газпром СПГ технологии» договорились инвестировать в проекты по развитию производства сжиженного природного газа. Решение принято в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РФПИ.

Инвестиции коснутся проектов по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ и комплексного развития инфраструктуры. Стороны также хотят сфокусироваться на проектах по развитию сети газозаправочных станций и автономной газификации. Помимо этого, РФПИ и «Газпром» будут сотрудничать в сфере внедрения и совершенствования инновационных технологий для использования и производства СПГ.

РФПИ и «Газпром» с помощью перевода производственных мощностей и транспорта на СПГ намерены повышать эффективность компаний-партнеров в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и др. Сейчас «Газпром СПГ технологии» реализует программу строительства более 60 комплексов по производству СПГ в ряде регионов России.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в форуме примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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