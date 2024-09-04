РФПИ и «Газпром» договорились инвестировать в проекты СПГ
Инвестиции коснутся проектов по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ и комплексного развития инфраструктуры. Стороны также хотят сфокусироваться на проектах по развитию сети газозаправочных станций и автономной газификации. Помимо этого, РФПИ и «Газпром» будут сотрудничать в сфере внедрения и совершенствования инновационных технологий для использования и производства СПГ.
РФПИ и «Газпром» с помощью перевода производственных мощностей и транспорта на СПГ намерены повышать эффективность компаний-партнеров в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и др. Сейчас «Газпром СПГ технологии» реализует программу строительства более 60 комплексов по производству СПГ в ряде регионов России.
ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в форуме примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов.