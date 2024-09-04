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Экспорт зерна из России вырос на 7% с начала года

Ведомости

За январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки, сообщается на сайте Россельхознадзора. Это на 3,5 млн т, или 7%, превышает показатель аналогичного периода 2023 г.

Ведомство опирается на данные федеральной государственной информсистемы «Аргус-Фито» о фитосанитарных сертификатах для экспорта, оформленных территориальными управлениями Россельхознадзора. 

Основной объем составили: пшеница – 37,1 млн т, ячмень – 6,1 млн т, кукуруза – 5,2 млн т. В этом году возобновились поставки российского зерна на рынок Эфиопии, Джибути и Гамбии. Ряд стран значительно увеличили объемы закупок из РФ: Шри-Ланка – в 353 раза до 380 600 т, Вьетнам – в 62 раза до 415 100 т, Индия – в 29 раз до 531 600 т. Кроме того, нарастили поставки Кувейт, Афганистан, Нигерия, Иордания, Малави и Индонезия.

В конце мая Совет Евросоюза на своем сайте сообщил, что с 1 июля ЕС введет запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Решение касается продукции, которая напрямую или косвенно экспортируется в страны ЕС. В сообщении было указано, что пошлины повышаются до такой степени, что на практике импорт прекратится. При этом запретительные тарифы не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в третьи государства. После этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила 3 июня, что Россия останется приверженной гуманитарной политике и готова поставлять еду в Евросоюз в необходимом объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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