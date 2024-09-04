Экспорт зерна из России вырос на 7% с начала года

В конце мая Совет Евросоюза на своем сайте сообщил, что с 1 июля ЕС введет запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Решение касается продукции, которая напрямую или косвенно экспортируется в страны ЕС. В сообщении было указано, что пошлины повышаются до такой степени, что на практике импорт прекратится. При этом запретительные тарифы не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в третьи государства. После этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила 3 июня, что Россия останется приверженной гуманитарной политике и готова поставлять еду в Евросоюз в необходимом объеме.