Экспорт зерна из России вырос на 7% с начала года
За январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки, сообщается на сайте Россельхознадзора. Это на 3,5 млн т, или 7%, превышает показатель аналогичного периода 2023 г.
Ведомство опирается на данные федеральной государственной информсистемы «Аргус-Фито» о фитосанитарных сертификатах для экспорта, оформленных территориальными управлениями Россельхознадзора.
Основной объем составили: пшеница – 37,1 млн т, ячмень – 6,1 млн т, кукуруза – 5,2 млн т. В этом году возобновились поставки российского зерна на рынок Эфиопии, Джибути и Гамбии. Ряд стран значительно увеличили объемы закупок из РФ: Шри-Ланка – в 353 раза до 380 600 т, Вьетнам – в 62 раза до 415 100 т, Индия – в 29 раз до 531 600 т. Кроме того, нарастили поставки Кувейт, Афганистан, Нигерия, Иордания, Малави и Индонезия.
В конце мая Совет Евросоюза на своем сайте сообщил, что с 1 июля ЕС введет запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Решение касается продукции, которая напрямую или косвенно экспортируется в страны ЕС. В сообщении было указано, что пошлины повышаются до такой степени, что на практике импорт прекратится. При этом запретительные тарифы не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в третьи государства. После этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила 3 июня, что Россия останется приверженной гуманитарной политике и готова поставлять еду в Евросоюз в необходимом объеме.