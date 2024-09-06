На ВЭФ подписали 292 соглашения на общую сумму более 5,4 трлн рублей

Как рассказал глава государства, в рамках проведения ВЭФ за последние три года было подписано больше 1000 соглашений на сумму свыше 10,5 трлн руб. Он подчеркнул, по форум стал «признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития» как Дальнего Востока, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.