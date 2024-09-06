На ВЭФ подписали 292 соглашения на общую сумму более 5,4 трлн рублей
«Более 7100 человек из 75 стран и территорий приняли участие в ВЭФ-2024», – добавил он.
5 сентября вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что ВЭФ годом ранее посетили 6300 человек из 62 государств. На мероприятии в этом году, в частности, достигнуты договоренности о создании химического комплекса в Коми, привлечении научных и инженерных команд в рамках ИНТЦ «Русский», строительстве лесоперерабатывающего комплекса в Сахалинской области.
IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». 5 сентября на пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин.
Как рассказал глава государства, в рамках проведения ВЭФ за последние три года было подписано больше 1000 соглашений на сумму свыше 10,5 трлн руб. Он подчеркнул, по форум стал «признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития» как Дальнего Востока, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.