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На ВЭФ подписали 292 соглашения на общую сумму более 5,4 трлн рублей

Ведомости

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано 292 соглашения, общая сумма которых превысила 5,4 трлн руб., сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

«Более 7100 человек из 75 стран и территорий приняли участие в ВЭФ-2024», – добавил он.

5 сентября вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что ВЭФ годом ранее посетили 6300 человек из 62 государств. На мероприятии в этом году, в частности, достигнуты договоренности о создании химического комплекса в Коми, привлечении научных и инженерных команд в рамках ИНТЦ «Русский», строительстве лесоперерабатывающего комплекса в Сахалинской области.

IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». 5 сентября на пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин.

Как рассказал глава государства, в рамках проведения ВЭФ за последние три года было подписано больше 1000 соглашений на сумму свыше 10,5 трлн руб. Он подчеркнул, по форум стал «признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития» как Дальнего Востока, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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