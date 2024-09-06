Цена нефти Brent опустилась ниже $72 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $71,74 за баррель впервые с июня 2023 г. Такие данные зафиксированы по состоянию на 18:01 мск.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к указанному времени на $0,27 (0,39%), достигнув $68,88 за баррель.
До этого 4 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до минимума с 13 декабря прошлого года – $72,85 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 17:41 мск.
3 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с начала года – на 3,8% до $74,57.