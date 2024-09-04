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Цена нефти Brent опустились до $72,85 за баррель

Ведомости

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на $0,9 (1,22%) до $72,85 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 17:41 мск.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к указанному времени на $0,61 (0,87%), достигнув $69,73 за баррель.

До этого 4 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с 13 декабря прошлого года – до $72,96 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 10:20 мск. Вместе с этим фьючерс на нефть марки WTI опустился до $69,47 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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