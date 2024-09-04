Цена нефти Brent опустились до $72,85 за баррель

До этого 4 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с 13 декабря прошлого года – до $72,96 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 10:20 мск. Вместе с этим фьючерс на нефть марки WTI опустился до $69,47 за баррель.