Цена нефти Brent опустились до $72,85 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на $0,9 (1,22%) до $72,85 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 17:41 мск.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к указанному времени на $0,61 (0,87%), достигнув $69,73 за баррель.
До этого 4 сентября стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с 13 декабря прошлого года – до $72,96 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 10:20 мск. Вместе с этим фьючерс на нефть марки WTI опустился до $69,47 за баррель.