Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с декабря 2023 года

Днем ранее стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с начала года – на 3,8% до $74,57. В июле стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent опустилась до минимума с середины месяца. На минимуме она достигала $81,83 за баррель.