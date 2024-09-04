Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с декабря 2023 года
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с 13 декабря прошлого года – до $72,96 за баррель. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 10:20 мск.
К 10:26 мск фьючерс на Brent снизился и торговался на уровне $72,94. Вместе с этим фьючерс на нефть марки WTI опустился до $69,47 за баррель.
Днем ранее стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с начала года – на 3,8% до $74,57. В июле стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent опустилась до минимума с середины месяца. На минимуме она достигала $81,83 за баррель.