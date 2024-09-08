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Минэнерго заявило об отсутствии рисков снижения производства бензина

Ведомости

Временный запрет на экспорт бензина из России не приведет к снижению производства и потере потенциала выпуска топлива в стране. Об этом заявил ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях ВЭФ-2024.

Цивилева спросили, есть ли риски того, что из-за ограничения на экспорт Россия утратит часть потенциальных мощностей по производству топлива. Министр пояснил, что в случае возникновения таких рисков экспорт можно будет возобновить.

14 августа кабмин продлил ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением станут поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.

1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением правительства. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля.

За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступала ФАС России. По мнению ведомства, ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. 31 июля первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил о запрете экспорта бензина в августе. Ограничение также было продлено на сентябрь и октябрь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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