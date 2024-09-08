Минэнерго заявило об отсутствии рисков снижения производства бензина
Временный запрет на экспорт бензина из России не приведет к снижению производства и потере потенциала выпуска топлива в стране. Об этом заявил ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях ВЭФ-2024.
Цивилева спросили, есть ли риски того, что из-за ограничения на экспорт Россия утратит часть потенциальных мощностей по производству топлива. Министр пояснил, что в случае возникновения таких рисков экспорт можно будет возобновить.
14 августа кабмин продлил ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением станут поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.
1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением правительства. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля.
За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступала ФАС России. По мнению ведомства, ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. 31 июля первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин заявил о запрете экспорта бензина в августе. Ограничение также было продлено на сентябрь и октябрь.