Ozon изменил политику работы продавцов с призовыми баллами из-за ФАС
Маркетплейс Ozon внес изменения в политику работы с продавцами, исполнив тем самым предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Компания отчиталась об изменениях, внесенных в договор с продавцами. Теперь в нем отражен исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения. Упорядочен перечень мер ответственности продавцов за те или иные нарушения», – говорится в сообщении.
Озон также установил «понятные и прозрачные» условия подключения и отключения услуги «Баллы за скидки», сообщила пресс-служба ФАС. Опцию «Баллы за скидки» Ozon ввел с 1 октября 2023 г. Тогда она подразумевала принудительное снижение цены, если покупатель платит картой Ozon («Озон банка»). Разницу между ценой и суммой продажи сервис обещал вернуть продавцам баллами, которые можно списывать для оплаты услуг площадки.
Кроме того, маркетплейс запустил новый функционал чата продавцов с покупателями, где продавцы при необходимости смогут передавать им свои контактные данные. То есть теперь спорные ситуации можно разрешить напрямую.
В конце апреля ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание продавцам участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенности в условиях расторжения договоров, ограничения при размещении контактной информации продавцов, а также за признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам в заключении договоров. В службе тогда пояснили, что маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту, но так, чтобы не ухудшить условия для контрагентов. Представитель ФАС в апреле говорил «Ведомостям», что Ozon должен был исполнить требования до 27 мая 2024 г.