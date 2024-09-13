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Ozon изменил политику работы продавцов с призовыми баллами из-за ФАС

Ведомости

Маркетплейс Ozon внес изменения в политику работы с продавцами, исполнив тем самым предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Компания отчиталась об изменениях, внесенных в договор с продавцами. Теперь в нем отражен исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения. Упорядочен перечень мер ответственности продавцов за те или иные нарушения», – говорится в сообщении.

Озон также установил «понятные и прозрачные» условия подключения и отключения услуги «Баллы за скидки», сообщила пресс-служба ФАС. Опцию «Баллы за скидки» Ozon ввел с 1 октября 2023 г. Тогда она подразумевала принудительное снижение цены, если покупатель платит картой Ozon («Озон банка»). Разницу между ценой и суммой продажи сервис обещал вернуть продавцам баллами, которые можно списывать для оплаты услуг площадки.

Кроме того, маркетплейс запустил новый функционал чата продавцов с покупателями, где продавцы при необходимости смогут передавать им свои контактные данные. То есть теперь спорные ситуации можно разрешить напрямую.

В конце апреля ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание продавцам участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенности в условиях расторжения договоров, ограничения при размещении контактной информации продавцов, а также за признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам в заключении договоров. В службе тогда пояснили, что маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту, но так, чтобы не ухудшить условия для контрагентов. Представитель ФАС в апреле говорил «Ведомостям», что Ozon должен был исполнить требования до 27 мая 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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