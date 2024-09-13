Ozon изменил политику работы продавцов с призовыми баллами из-за ФАС

В конце апреля ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание продавцам участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенности в условиях расторжения договоров, ограничения при размещении контактной информации продавцов, а также за признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам в заключении договоров. В службе тогда пояснили, что маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту, но так, чтобы не ухудшить условия для контрагентов. Представитель ФАС в апреле говорил «Ведомостям», что Ozon должен был исполнить требования до 27 мая 2024 г.