Владелец сгоревшего склада Ozon подал иск на 3,7 млрд рублей
Застройщик сгоревшего в 2022 г. склада в Истре – компания ООО «Ориентир Запад – 1» – подал иск к «дочке» Ozon ООО «Интернет решения» с требованием возместить убытки на сумму 3,7 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные в картотеке Арбитражного суда Москвы.
Заявление поступило в суд 6 сентября. Иск оставлен без движения до 10 октября, поскольку застройщик не предоставил документы, подтверждающие «соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка». Компании предложено устранить нарушения.
«Коммерсантъ» пишет, что таким образом ГК «Ориентир» («Ориентир Запад-1» входит в группу) пытается отсудить у Ozon сумму, потраченную на восстановление склада. В «Ингосстрахе» и маркетплейсе сообщили газете, что Ozon удалось доказать, что пожар в комплексе произошел не по его вине. Потому компания получила выплату в 6,4 млрд руб.
В то же время ГК «Ориентир» так и не получила выплату от «Альфастрахования». Партнер юркомпании BGP Litigation Дмитрий Базаров предположил, что это связано с тем, что пожарные системы на складе, за которые отвечала компания, не сработали должным образом. «Ориентир Запад – 1» судится и с «Альфастрахованием», иск с требованием взыскать со страховщика 3,7 млрд руб. был подан еще в сентябре 2023 г.
Представитель Ozon сообщил «Ведомостям», что компания получила уведомление об иске от «Ориентир Запад – 1» 8 сентября. «В соответствии с договором аренды ответственность за пожарную безопасность лежала на "Ориентире". Наши юристы изучают детали дела и готовы защищать интересы компании в суде», – сказал он.
Возгорание на складе Ozon под Истрой произошло 3 августа 2022 г. Огонь затронул большую часть склада: около 55 000 кв. м из 76 000 кв. м. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 000 кв. м. Более 1000 человек были эвакуированы. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили 8 августа. За медицинской помощью обратились 12 человек.
В Ozon уточняли, что ответственность компании за последствия от пожара на складе застрахована на общую сумму 12 млрд руб., а также обещали компенсировать продавцам стоимость товаров, которые были повреждены или утеряны в результате пожара.