Владелец сгоревшего склада Ozon подал иск на 3,7 млрд рублей

В то же время ГК «Ориентир» так и не получила выплату от «Альфастрахования». Партнер юркомпании BGP Litigation Дмитрий Базаров предположил, что это связано с тем, что пожарные системы на складе, за которые отвечала компания, не сработали должным образом. «Ориентир Запад – 1» судится и с «Альфастрахованием», иск с требованием взыскать со страховщика 3,7 млрд руб. был подан еще в сентябре 2023 г.