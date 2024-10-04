Производители сидра предупредили о подорожании напитка из-за нехватки яблок

Сооснователь «Токсовской сидрерии» Константин Шмолдаев рассказал, что в северо-западном регионе урожай яблок составил 30–40% от традиционного объема. В настоящий момент яблоки стоят дороже на 15–20%, чем в прошлом году, заметил он. Урожай яблок в 2024 г. ниже «минимум в три раза», заявил тульский производитель сидра St.Anton Олег Горелов. На этом фоне крестьянско-фермерские хозяйства в августе подняли цены до 20 руб. с 11–12 руб. за 1 кг технического яблока в 2023 г. Сейчас стоимость 1 кг яблок достигла уже 27 руб., подчеркнул Горелов.