Производители сидра предупредили о подорожании напитка из-за нехватки яблок
Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал изданию, что рост цен на техническое яблоко, которое используется в отрасли, в зависимости от региона составляет от 25 до 100% год к году. Подорожание связано со снижением урожая в центральном, северном и северо-западном округах России из-за майских заморозков. В этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра (производится из свежих яблок), пояснил Казаков. К примеру, в Псковской области в 2024 г. собрали только 30% от традиционного урожая.
Подорожание яблок и яблочного сока подтвердил и подмосковный производитель сидра Максим Брехт. На наиболее востребованный поздний урожай цены в годовом выражении увеличились почти в два раза. В прошлом году литр яблочного сока стоил 25 руб., в этом уже 50 руб., указал Брехт со ссылкой на проведенный им опрос почти 30 производителей сидра.
Сооснователь «Токсовской сидрерии» Константин Шмолдаев рассказал, что в северо-западном регионе урожай яблок составил 30–40% от традиционного объема. В настоящий момент яблоки стоят дороже на 15–20%, чем в прошлом году, заметил он. Урожай яблок в 2024 г. ниже «минимум в три раза», заявил тульский производитель сидра St.Anton Олег Горелов. На этом фоне крестьянско-фермерские хозяйства в августе подняли цены до 20 руб. с 11–12 руб. за 1 кг технического яблока в 2023 г. Сейчас стоимость 1 кг яблок достигла уже 27 руб., подчеркнул Горелов.
4 июня министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что яблоки являются основным видом продукции, который затронули заморозки. Прогноз урожая был снижен с 1,8 млн до 1,5 млн т. Дополнительные поставки яблок прорабатывались со странами-партнерами. Директор объединения производителей и переработчиков ягод «Ягодный союз», руководитель ИА FruitNews Ирина Козий заявила в августе, что в этом году часть яблок нового урожая, несмотря на низкое качество, будет идти не на переработку, а на рынок свежей продукции из-за нехватки товарных фруктов, вызванной заморозками.
С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана.