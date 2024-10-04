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Производители сидра предупредили о подорожании напитка из-за нехватки яблок

Ведомости

Производители сидра предупредили о подорожании напитка в связи с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых для его выпуска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал изданию, что рост цен на техническое яблоко, которое используется в отрасли, в зависимости от региона составляет от 25 до 100% год к году. Подорожание связано со снижением урожая в центральном, северном и северо-западном округах России из-за майских заморозков. В этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра (производится из свежих яблок), пояснил Казаков. К примеру, в Псковской области в 2024 г. собрали только 30% от традиционного урожая.

Подорожание яблок и яблочного сока подтвердил и подмосковный производитель сидра Максим Брехт. На наиболее востребованный поздний урожай цены в годовом выражении увеличились почти в два раза. В прошлом году литр яблочного сока стоил 25 руб., в этом уже 50 руб., указал Брехт со ссылкой на проведенный им опрос почти 30 производителей сидра.

Сооснователь «Токсовской сидрерии» Константин Шмолдаев рассказал, что в северо-западном регионе урожай яблок составил 30–40% от традиционного объема. В настоящий момент яблоки стоят дороже на 15–20%, чем в прошлом году, заметил он. Урожай яблок в 2024 г. ниже «минимум в три раза», заявил тульский производитель сидра St.Anton Олег Горелов. На этом фоне крестьянско-фермерские хозяйства в августе подняли цены до 20 руб. с 11–12 руб. за 1 кг технического яблока в 2023 г. Сейчас стоимость 1 кг яблок достигла уже 27 руб., подчеркнул Горелов.

4 июня министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что яблоки являются основным видом продукции, который затронули заморозки. Прогноз урожая был снижен с 1,8 млн до 1,5 млн т. Дополнительные поставки яблок прорабатывались со странами-партнерами. Директор объединения производителей и переработчиков ягод «Ягодный союз», руководитель ИА FruitNews Ирина Козий заявила в августе, что в этом году часть яблок нового урожая, несмотря на низкое качество, будет идти не на переработку, а на рынок свежей продукции из-за нехватки товарных фруктов, вызванной заморозками.

С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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