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WSJ: Spirit Airlines может подать заявление о банкротстве

Ведомости

Американская Spirit Airlines может подать заявление о банкротстве, сейчас авиакомпания изучает такой шаг с кредиторами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Планы по предполагаемому заявлению о банкротстве могут быть связаны с долгом Spirit Airlines. По данным WSJ, он составляет около $3,3 млрд. Кроме того, компания должна погасить бумаги более чем на $1,1 млрд в течение года.

«Бюджетный перевозчик также изучает возможность реструктуризации своего баланса посредством внесудебной сделки. Но недавние переговоры были больше сосредоточены на достижении соглашения с держателями облигаций для поддержки подачи заявления [о банкротстве]», – говорится в материале.

Газета отметила, что акции Spirit упали более чем на 30% в ходе внебиржевых торгов 3 октября после сообщений о переговорах с держателями облигаций по поводу возможного заявления о банкротстве.

В начале марта американские авиакомпании JetBlue и Spirit Airlines расторгли соглашение о слиянии. Это произошло после блокировки сделки федеральным судьей США. Сумма сделки должна была составить $3,8 млрд. По версии минюста США, слияние приведет к снижению конкуренции в авиационном бизнесе и повышению цен для потребителей.

Компания Boeing объявила в июле о заключении окончательного соглашения о приобретении Spirit AeroSystems. Стоимость сделки составляет около $4,7 млрд, или $37,25 за акцию. Общая стоимость сделки равна около $8,3 млрд и включает чистый долг Spirit AeroSystems.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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