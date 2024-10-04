WSJ: Spirit Airlines может подать заявление о банкротстве
Американская Spirit Airlines может подать заявление о банкротстве, сейчас авиакомпания изучает такой шаг с кредиторами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Планы по предполагаемому заявлению о банкротстве могут быть связаны с долгом Spirit Airlines. По данным WSJ, он составляет около $3,3 млрд. Кроме того, компания должна погасить бумаги более чем на $1,1 млрд в течение года.
«Бюджетный перевозчик также изучает возможность реструктуризации своего баланса посредством внесудебной сделки. Но недавние переговоры были больше сосредоточены на достижении соглашения с держателями облигаций для поддержки подачи заявления [о банкротстве]», – говорится в материале.
Газета отметила, что акции Spirit упали более чем на 30% в ходе внебиржевых торгов 3 октября после сообщений о переговорах с держателями облигаций по поводу возможного заявления о банкротстве.
В начале марта американские авиакомпании JetBlue и Spirit Airlines расторгли соглашение о слиянии. Это произошло после блокировки сделки федеральным судьей США. Сумма сделки должна была составить $3,8 млрд. По версии минюста США, слияние приведет к снижению конкуренции в авиационном бизнесе и повышению цен для потребителей.
Компания Boeing объявила в июле о заключении окончательного соглашения о приобретении Spirit AeroSystems. Стоимость сделки составляет около $4,7 млрд, или $37,25 за акцию. Общая стоимость сделки равна около $8,3 млрд и включает чистый долг Spirit AeroSystems.