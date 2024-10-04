Минсельхоз РФ рассчитывает на достойный урожай яблок по итогам 2024 года

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал изданию, что рост цен на техническое яблоко, которое используется в отрасли, в зависимости от региона составляет от 25 до 100% год к году. Подорожание яблок и яблочного сока подтвердил и подмосковный производитель сидра Максим Брехт. На наиболее востребованный поздний урожай цены в годовом выражении увеличились почти в два раза, отметил он.