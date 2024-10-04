Минсельхоз РФ рассчитывает на достойный урожай яблок по итогам 2024 года
Минсельхоз РФ рассчитывает на достойный урожай яблок по итогам 2024 г. несмотря на заморозки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«Несмотря на неблагоприятные погодные явления в виде заморозков в весенний период в ряде садоводческих регионов, в том числе производящих продукцию для переработки, в Минсельхозе России рассчитывают на достойный урожай по итогам года», – уточнили в министерстве.
По данным ведомства, ценовая ситуация стабильная и соответствует сезонным трендам. По состоянию на 2 октября, стоимость 1 кг яблок у производителей в среднем составила 53,3 руб.
Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал изданию, что рост цен на техническое яблоко, которое используется в отрасли, в зависимости от региона составляет от 25 до 100% год к году. Подорожание яблок и яблочного сока подтвердил и подмосковный производитель сидра Максим Брехт. На наиболее востребованный поздний урожай цены в годовом выражении увеличились почти в два раза, отметил он.
В июне министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что яблоки являются основным видом продукции, который затронули заморозки. Прогноз урожая был снижен с 1,8 млн до 1,5 млн т. Дополнительные поставки яблок прорабатывались со странами-партнерами.