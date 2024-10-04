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Минсельхоз РФ рассчитывает на достойный урожай яблок по итогам 2024 года

Ведомости

Минсельхоз РФ рассчитывает на достойный урожай яблок по итогам 2024 г. несмотря на заморозки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Несмотря на неблагоприятные погодные явления в виде заморозков в весенний период в ряде садоводческих регионов, в том числе производящих продукцию для переработки, в Минсельхозе России рассчитывают на достойный урожай по итогам года», – уточнили в министерстве.

По данным ведомства, ценовая ситуация стабильная и соответствует сезонным трендам. По состоянию на 2 октября, стоимость 1 кг яблок у производителей в среднем составила 53,3 руб.

4 октября РБК сообщил, что производители сидра предупредили о подорожании напитка в связи с нехваткой и ростом цен на яблоки, необходимые для его выпуска.

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал изданию, что рост цен на техническое яблоко, которое используется в отрасли, в зависимости от региона составляет от 25 до 100% год к году. Подорожание яблок и яблочного сока подтвердил и подмосковный производитель сидра Максим Брехт. На наиболее востребованный поздний урожай цены в годовом выражении увеличились почти в два раза, отметил он.

В июне министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что яблоки являются основным видом продукции, который затронули заморозки. Прогноз урожая был снижен с 1,8 млн до 1,5 млн т. Дополнительные поставки яблок прорабатывались со странами-партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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