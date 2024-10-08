Власти Казахстана выберут поставщиков для строительства АЭС в 2025 году
Власти Казахстана примут решение о выборе поставщиков для строительства атомной электростанции (АЭС) в 2025 г. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр на брифинге.
«В следующем году будет большая ясность по этому вопросу – кто будет членом этого консорциума, когда будет разработана эта документация, когда будет принято решение по подрядчику, по проектировщику», – уточнил Скляр (цитата по ТАСС).
По его словам, такие сроки предусмотрены международными компаниями. После выбора поставщиков начнется строительство АЭС.
6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Создание объекта на территории страны поддержали 71,12% избирателей. Всего в референдуме приняли участие 7,8 млн человек (63,66%).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что день голосования «войдет в историю». Он выразил мнение, что строительство АЭС в республике, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму. Власти страны в качестве подрядчика строительства АЭС рассматривают «Росатом», Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC), южнокорейскую Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и французскую Électricité de France (EdF).