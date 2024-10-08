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Власти Казахстана выберут поставщиков для строительства АЭС в 2025 году

Ведомости

Власти Казахстана примут решение о выборе поставщиков для строительства атомной электростанции (АЭС) в 2025 г. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Роман Скляр на брифинге.

«В следующем году будет большая ясность по этому вопросу – кто будет членом этого консорциума, когда будет разработана эта документация, когда будет принято решение по подрядчику, по проектировщику», – уточнил Скляр (цитата по ТАСС).

По его словам, такие сроки предусмотрены международными компаниями. После выбора поставщиков начнется строительство АЭС.

6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Создание объекта на территории страны поддержали 71,12% избирателей. Всего в референдуме приняли участие 7,8 млн человек (63,66%).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что день голосования «войдет в историю». Он выразил мнение, что строительство АЭС в республике, если его поддержат граждане, необходимо доверить международному консорциуму. Власти страны в качестве подрядчика строительства АЭС рассматривают «Росатом», Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC), южнокорейскую Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и французскую Électricité de France (EdF).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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