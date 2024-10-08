Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71,12% граждан
Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане поддержали 71,12% из числа опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют окончательные результаты референдума центральной комиссии референдума республики.
Всего в референдуме приняли участие 7,8 млн человек (63,66%). Из 20 млн населения Казахстана правом голоса обладает более 12 млн граждан.
6 октября в Казахстане прошел общенациональный референдум о строительстве АЭС. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что этот день «войдет в историю» и пожелал, чтобы народ принял «правильное решение».
Вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане Токаев предлагал еще 1 сентября 2023 г. Он отмечал, что республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС.