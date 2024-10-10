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Володин: в учебных заведениях новую сельхозтехнику видят лишь на картинках

Ведомости

В отрасль сельского хозяйства новые кадры должны приходить подготовленными, но учащиеся профильных образовательных учреждений видят новую технику лишь на картинках. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Дороговизна этой техники, отсутствие специальных программ приводит к тому, что видят современную технику [только] на картинках», – сказал Володин на заседании совета Госдумы по теме развития сельскохозяйственного машиностроения.

По его мнению, нужно создать отраслевые программы в рамках министерств, чтобы обеспечить образовательные учреждения образцами новой техники и лабораторным оборудованием. В связи с этим Володин обратился к руководителям профильных комитетов с просьбой подготовить соответствующие инициативы.

«Давайте продумаем и, учитывая, что мы будем сейчас рассматривать проект федерального бюджета, внесем такие предложения и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы в рамках существующего финансирования ряда отраслевых министерств у нас появились внутренние программы», – призвал спикер Госдумы.

Пресс-служба Минсельхоза в конце декабря 2023 г. сообщала, что в 46 подведомственных вузах учатся 300 000 человек. При этом в агропромышленном комплексе (АПК) дефицит рабочей силы достиг 200 000 специалистов. В ноябре 2023 г. на тот момент первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут (сейчас – глава ведомства) заявила, что ситуация с нехваткой кадров в отрасли критическая. По ее словам, основной проблемой является зарплата: тогда она была на 26,6% ниже среднего показателя по России из-за поддержания доступных цен на сельхозпродукцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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