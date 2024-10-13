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Мишустин заявил о лидирующих позициях российского АПК на мировом рынке

Ведомости

Агропромышленный комплекс (АПК) России показывает уверенные темпы роста и удерживает лидирующие позиции на международном рынке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Его слова приводит Telegram-канал кабмина.

Российский АПК решает стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности в условиях «глобальных перемен и нарастающего санкционного давления», отметил Мишустин. По его словам, эта сфера демонстрирует уверенные темпы роста и прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке. Председатель правительства указал на рост экспорта агропромышленной продукции, расширение его географии и ассортимента.

Кабмин уделяет внимание развитию отечественного АПК, модернизации материально-технической базы и производственных мощностей, а также реализации масштабных инвестпроектов, рассказал премьер. По его данным, в стране продолжается цифровая трансформация отрасли, внедряются инновации, биотехнологии и искусственный интеллект. Кроме того, совершенствуется социальная инфраструктура сельских территорий, коммунальных и инженерных сетей.

Правительство также работает над формированием кадрового и научного потенциала, ведется подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, добавил Мишустин. Премьер поблагодарил работников отрасли за «нелегкий ежедневный труд, преданность своему призванию, любовь к родной земле» и пожелал им успехов, благополучия и процветания.

11 сентября Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия на 8% с начала 2024 г. Согласно прогнозу министерства, к 2030 г. производство продукции АПК должно вырасти на аналогичные 25%, прогноз по экспорту также был указан на уровне роста в 1,5 раза. Для решения этих вопросов разработан паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск которого планируется в следующем году.

На поддержку АПК в 2025 г. правительством предусмотрено 560 млрд руб., говорил Мишустин в октябре на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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