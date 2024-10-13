Мишустин заявил о лидирующих позициях российского АПК на мировом рынке
Агропромышленный комплекс (АПК) России показывает уверенные темпы роста и удерживает лидирующие позиции на международном рынке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Его слова приводит Telegram-канал кабмина.
Российский АПК решает стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности в условиях «глобальных перемен и нарастающего санкционного давления», отметил Мишустин. По его словам, эта сфера демонстрирует уверенные темпы роста и прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке. Председатель правительства указал на рост экспорта агропромышленной продукции, расширение его географии и ассортимента.
Кабмин уделяет внимание развитию отечественного АПК, модернизации материально-технической базы и производственных мощностей, а также реализации масштабных инвестпроектов, рассказал премьер. По его данным, в стране продолжается цифровая трансформация отрасли, внедряются инновации, биотехнологии и искусственный интеллект. Кроме того, совершенствуется социальная инфраструктура сельских территорий, коммунальных и инженерных сетей.
Правительство также работает над формированием кадрового и научного потенциала, ведется подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, добавил Мишустин. Премьер поблагодарил работников отрасли за «нелегкий ежедневный труд, преданность своему призванию, любовь к родной земле» и пожелал им успехов, благополучия и процветания.
11 сентября Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия на 8% с начала 2024 г. Согласно прогнозу министерства, к 2030 г. производство продукции АПК должно вырасти на аналогичные 25%, прогноз по экспорту также был указан на уровне роста в 1,5 раза. Для решения этих вопросов разработан паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск которого планируется в следующем году.
На поддержку АПК в 2025 г. правительством предусмотрено 560 млрд руб., говорил Мишустин в октябре на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».