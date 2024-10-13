Мишустин заявил о лидирующих позициях российского АПК на мировом рынке

11 сентября Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия на 8% с начала 2024 г. Согласно прогнозу министерства, к 2030 г. производство продукции АПК должно вырасти на аналогичные 25%, прогноз по экспорту также был указан на уровне роста в 1,5 раза. Для решения этих вопросов разработан паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск которого планируется в следующем году.