Мишустин: на поддержку АПК предусмотрено 560 млрд рублей в 2025 году
На поддержку агропромышленного комплекса (АПК) в 2025 г. правительством предусмотрено 560 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».
По словам премьера, правительство внимательно реагирует на запросы отрасли. Также Мишустин заявил, что к 2030 г. объем производства российской сельхозпродукции должен вырасти на 25% по сравнению с 2021 г., а экспорт – увеличиться в 1,5 раза.
11 сентября Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия на 8% с начала 2024 г. Согласно прогнозу министерства, к 2030 г. производство продукции АПК должно вырасти на аналогичные 25%, прогноз по экспорту также был указан на уровне роста в 1,5 раза. Для решения этих вопросов разработан паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск которого планируется в следующем году.