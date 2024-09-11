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Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия на 8%

Ведомости

Экспорт продукции АПК из России с начала 2024 г. вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г., до 70 млн т. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства.

По ее словам, сельхозпроизводство в январе – июле увеличилось на 2%, а выпуск продуктов питания – почти на 5%. Урожай зерна, масличных, сахарной свеклы и других культур позволит закрыть потребности внутреннего рынка и обеспечить значительный экспортный потенциал.

«Продолжаем работу по освоению новых рынков. Расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию. Начали экспорт ячменя в Катар, пшеницы – в Сербию, жмыхов масличных культур – в Марокко и Вьетнам. Индия и Египет впервые закупили российские соки», – сообщила Лут.

Согласно прогнозу министерства, к 2030 году производство продукции АПК должно вырасти на 25%, экспорт – в полтора раза. Для решения этих вопросов разработан паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск которого планируется в следующем году.

27 августа «Интерфакс» сообщал, что Минсельхоз намерен продлить ограничения на ввоз семян из недружественных стран. Так, на 2024 г. квота на ввоз семян ряда сельхозкультур из ряда стран составляет 33 100 т. Согласно постановлению правительства, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 000 т, ячменя – 600 т, кукурузы – 5000 т, рапса – 2000 т, подсолнечника – 7500 т и сахарной свеклы – 2000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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