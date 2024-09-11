Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия на 8%

27 августа «Интерфакс» сообщал, что Минсельхоз намерен продлить ограничения на ввоз семян из недружественных стран. Так, на 2024 г. квота на ввоз семян ряда сельхозкультур из ряда стран составляет 33 100 т. Согласно постановлению правительства, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 000 т, ячменя – 600 т, кукурузы – 5000 т, рапса – 2000 т, подсолнечника – 7500 т и сахарной свеклы – 2000 т.