Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия на 8%
Экспорт продукции АПК из России с начала 2024 г. вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г., до 70 млн т. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства.
По ее словам, сельхозпроизводство в январе – июле увеличилось на 2%, а выпуск продуктов питания – почти на 5%. Урожай зерна, масличных, сахарной свеклы и других культур позволит закрыть потребности внутреннего рынка и обеспечить значительный экспортный потенциал.
«Продолжаем работу по освоению новых рынков. Расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию. Начали экспорт ячменя в Катар, пшеницы – в Сербию, жмыхов масличных культур – в Марокко и Вьетнам. Индия и Египет впервые закупили российские соки», – сообщила Лут.
Согласно прогнозу министерства, к 2030 году производство продукции АПК должно вырасти на 25%, экспорт – в полтора раза. Для решения этих вопросов разработан паспорт нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запуск которого планируется в следующем году.
27 августа «Интерфакс» сообщал, что Минсельхоз намерен продлить ограничения на ввоз семян из недружественных стран. Так, на 2024 г. квота на ввоз семян ряда сельхозкультур из ряда стран составляет 33 100 т. Согласно постановлению правительства, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 000 т, ячменя – 600 т, кукурузы – 5000 т, рапса – 2000 т, подсолнечника – 7500 т и сахарной свеклы – 2000 т.