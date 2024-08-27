Минсельхоз намерен продлить ограничения на ввоз семян из недружественных стран
Как сообщает агентство, на 2025 г. Минсельхоз планирует установить количественные ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений из недружественных стран, но решение по объемам будет принято после анализа внутреннего рынка семян.
На 2024 г. квота на ввоз семян ряда сельхозкультур из ряда стран составляет 33 100 т. Согласно постановлению правительства, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 000 т, ячменя – 600 т, кукурузы – 5000 т, рапса – 2000 т, подсолнечника – 7500 т и сахарной свеклы – 2000 т.
В январе правительство ограничило ввоз семян из недружественных стран до конца 2024 г. Распределение ввозимых объемов между участниками внешнеторговой деятельности Минсельхоз осуществляет на основании их заявлений.
23 августа сообщалось, что пошлина на экспорт подсолнечного шрота в сентябре 2024 г. будет повышена до 2880,7 руб. за тонну против 1869,7 руб. в августе, тогда как на подсолнечное масло пошлина останется на нулевом уровне.