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Минсельхоз намерен продлить ограничения на ввоз семян из недружественных стран

Ведомости

Минсельхоз, инициировавший введение на 2024 г. квот на импорт семян из недружественных стран, планирует продлить эту меру и в 2025 г., сообщает «Интерфакс».

Как сообщает агентство, на 2025 г. Минсельхоз планирует установить количественные ограничения на ввоз отдельных видов семян сельскохозяйственных растений из недружественных стран, но решение по объемам будет принято после анализа внутреннего рынка семян.

На 2024 г. квота на ввоз семян ряда сельхозкультур из ряда стран составляет 33 100 т. Согласно постановлению правительства, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 000 т, ячменя – 600 т, кукурузы – 5000 т, рапса – 2000 т, подсолнечника – 7500 т и сахарной свеклы – 2000 т.

В январе правительство ограничило ввоз семян из недружественных стран до конца 2024 г. Распределение ввозимых объемов между участниками внешнеторговой деятельности Минсельхоз осуществляет на основании их заявлений.

23 августа сообщалось, что пошлина на экспорт подсолнечного шрота в сентябре 2024 г. будет повышена до 2880,7 руб. за тонну против 1869,7 руб. в августе, тогда как на подсолнечное масло пошлина останется на нулевом уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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