Минсельхоз намерен продлить ограничения на ввоз семян из недружественных стран

На 2024 г. квота на ввоз семян ряда сельхозкультур из ряда стран составляет 33 100 т. Согласно постановлению правительства, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 000 т, ячменя – 600 т, кукурузы – 5000 т, рапса – 2000 т, подсолнечника – 7500 т и сахарной свеклы – 2000 т.