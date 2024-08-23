Пошлина на экспорт шрота из России выросла в 1,5 раза

15 августа стало известно о том, что продление с сентября 2024 г. по 31 августа 2026 г. срока действия ставок вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника и соевые бобы одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Подкомиссией также одобрено решение об установлении на период с сентября 2024 г. по 31 августа 2026 г. экспортных пошлин на рапс в размере 30%, но не менее 165 евро за т.