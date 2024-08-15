Подкомиссия одобрила продление пошлин на экспорт подсолнечника и сои
Продление с сентября 2024 г. по 31 августа 2026 г. срока действия ставок вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника и соевые бобы одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.
Установлены ставки вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 32 000 руб. за т. На соевые бобы – в размере 20%, но не менее $100 за т.
На аналогичный срок планируется продлить «плавающие» вывозные таможенные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.
Подкомиссией также одобрено решение об установлении на период с сентября 2024 г. по 31 августа 2026 г. экспортных пошлин на рапс в размере 30%, но не менее 165 евро за т.
Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло и шрот была утверждена с 1 сентября 2021 г. правительством России. 31 августа 2023 г. власти продлили действие документа еще на год, а также перевели расчеты пошлин на масло и шрот в рубли.
2 августа правительство России объявило о решении разрешить в 2024 г. продажу до 500 000 т зерна из госфонда. Предполагается, что это будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014–2016 гг. и 2022–2024 гг., будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.