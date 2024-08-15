Подкомиссия одобрила продление пошлин на экспорт подсолнечника и сои

2 августа правительство России объявило о решении разрешить в 2024 г. продажу до 500 000 т зерна из госфонда. Предполагается, что это будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014–2016 гг. и 2022–2024 гг., будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.