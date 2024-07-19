Аналитики предложили аграриям вложиться в развитие генетики

Эксперты убеждены, что достичь необходимого эффекта масштаба позволит только работа на рынках БРИКС+. В том числе это поспособствует обеспечению для России возможности экспорта высокотехнологичных средств производства АПК, включая генетику, на сумму $0,6–1,3 млрд. По мнению авторов исследования, для этого уже сейчас важно запустить процесс поиска новых партнерств, бережно отнестись к экспертизе, уже накопленной участниками рынка, а также изменить подход к регулированию, рассматривая международные компании с контролирующими акционерами из стран БРИКС+ как «практически российские» с точки зрения квот на импорт семян и «приземления» их производства в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. № 754.