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В России переломлен негативный тренд в тепличном строительстве

Ввод круглогодичных теплиц в этом году вырастет на 80%
Анастасия Ковалева
Александр Волобуев
Евгений Разумный / Ведомости

В России в 2024 г. будет введено порядка 108 га круглогодичных теплиц, что позволит увеличить производство овощей в закрытом грунте не менее чем на 20 000 т, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза.

В предыдущие два года наблюдался спад ввода современных тепличных комплексов. В 2022 г., по данным Минсельхоза, в стране было построено 90 га круглогодичных (зимних) теплиц, в 2023 г. – всего 60 га. Таким образом, рост к прошлому году в 2024 г. составит 80%, к позапрошлому – 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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