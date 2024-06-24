В России переломлен негативный тренд в тепличном строительстве

В России переломлен негативный тренд в тепличном строительствеВвод круглогодичных теплиц в этом году вырастет на 80%
В России в 2024 г. будет введено порядка 108 га круглогодичных теплиц, что позволит увеличить производство овощей в закрытом грунте не менее чем на 20 000 т, сообщил «Ведомостям» представитель Минсельхоза.
В предыдущие два года наблюдался спад ввода современных тепличных комплексов. В 2022 г., по данным Минсельхоза, в стране было построено 90 га круглогодичных (зимних) теплиц, в 2023 г. – всего 60 га. Таким образом, рост к прошлому году в 2024 г. составит 80%, к позапрошлому – 20%.
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