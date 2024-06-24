В России переломлен негативный тренд в тепличном строительстве

В предыдущие два года наблюдался спад ввода современных тепличных комплексов. В 2022 г., по данным Минсельхоза, в стране было построено 90 га круглогодичных (зимних) теплиц, в 2023 г. – всего 60 га. Таким образом, рост к прошлому году в 2024 г. составит 80%, к позапрошлому – 20%.