Российский экспорт муки за девять месяцев почти достиг показателя за 2023 год
По словам начальника управления Россельхознадзора Ольги Захаровой, аналогичная ситуация за девять месяцев наблюдается по отрубям. Согласно презентации, экспорт отрубей к началу октября составил 1,625 млн т, тогда как за весь 2023 г. – 1,671 млн т, круп – 244 000 т в сравнении с 255 000 т за прошлый года. По словам Захаровой, ключевым товаром остается зерно – за период с начала 2024 г. было отгружено 67,5 млн т, тогда как за 2023 г. – 83,5 млн т.
На 3 октября на страны Ближнего Востока пришлось 32% зернового экспорта, отправлено около 20 млн тонн продукции. Начальник управления отдельно отметила возобновление поставок в Индонезию и Вьетнам.
10 октября правительство РФ снизило прогноз по сбору зерна до 130 млн т в текущем году на фоне заморозков весной. До этого он планировался на уровне 132 млн т. В начале октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе 85 млн т пшеницы. По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего, сохраняется рост в животноводстве.