Российский экспорт муки за девять месяцев почти достиг показателя за 2023 год

По словам начальника управления Россельхознадзора Ольги Захаровой, аналогичная ситуация за девять месяцев наблюдается по отрубям. Согласно презентации, экспорт отрубей к началу октября составил 1,625 млн т, тогда как за весь 2023 г. – 1,671 млн т, круп – 244 000 т в сравнении с 255 000 т за прошлый года. По словам Захаровой, ключевым товаром остается зерно – за период с начала 2024 г. было отгружено 67,5 млн т, тогда как за 2023 г. – 83,5 млн т.