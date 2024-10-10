Правительство РФ снизило прогноз по сбору зерна до 130 млн тонн в 2024 году
Прогноз по сбору зерна в России снижен до 130 млн т в текущем году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». До этого он планировался на уровне 132 млн т.
«Валовый сбор зерна составит порядка 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы», – сказал Патрушев (цитата по ТАСС). По его словам, власти рассчитывают на урожай, который по итогам года сможет обеспечить внутренний рынок и сохранить экспортный потенциал по сырью и продуктам переработки.
В текущем году российские аграрии столкнулись с «беспрецедентно сложными погодными условиями», заявил Патрушев. Он напомнил, что весной регионы пострадали от заморозков, летом – от засухи, а во время сбора урожая – от обильных осадков.
В октябре министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе 85 млн т пшеницы. По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего, сохраняется рост в животноводстве. Выпуск сырого молока, скота и птицы за восемь месяцев увеличился на 4,4%. На мировой рынок поставлено 78 млн т российского продовольствия, что на 7% больше, чем за указанный период прошлого года.