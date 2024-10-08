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Минсельхоз: в 2024 году аграрии уже собрали 120 млн тонн зерна

Ведомости

Российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе почти 85 млн т пшеницы. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании агарного комитета.

По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего. Сохраняется рост в животноводстве. Выпуск сырого молока, скота и птицы за восемь месяцев увеличился на 4,4%. На мировой рынок поставлено 78 млн т российского продовольствия, что на 7% больше, чем за указанный период прошлого года.

«В этом году на Госпрограмму АПК направлен почти 421 млрд руб. Уже освоено более 88%», – уточнила Лут.

С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана.

В июне Лут сообщила, что Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Глава ведомства добавила, что изначально в прогноз вкладывались определенные природные условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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