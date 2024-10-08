Минсельхоз: в 2024 году аграрии уже собрали 120 млн тонн зерна

По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего. Сохраняется рост в животноводстве. Выпуск сырого молока, скота и птицы за восемь месяцев увеличился на 4,4%. На мировой рынок поставлено 78 млн т российского продовольствия, что на 7% больше, чем за указанный период прошлого года.