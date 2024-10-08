Минсельхоз: в 2024 году аграрии уже собрали 120 млн тонн зерна
Российские аграрии в этом году собрали уже 120 млн т зерна, в том числе почти 85 млн т пшеницы. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании агарного комитета.
По ее словам, качество зерна нового урожая выше прошлогоднего. Сохраняется рост в животноводстве. Выпуск сырого молока, скота и птицы за восемь месяцев увеличился на 4,4%. На мировой рынок поставлено 78 млн т российского продовольствия, что на 7% больше, чем за указанный период прошлого года.
«В этом году на Госпрограмму АПК направлен почти 421 млрд руб. Уже освоено более 88%», – уточнила Лут.
С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана.
В июне Лут сообщила, что Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Глава ведомства добавила, что изначально в прогноз вкладывались определенные природные условия.