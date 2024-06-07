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Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в России в этом году

Ведомости

Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас, как я говорила, погибло чуть более 1 млн га, еще 700 000 га пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Лут добавила, что изначально в прогноз 132 млн т вкладывались определенные природные условия. Этот год отличается тем, что Россия столкнулась с заморозками и наводнениями, подчеркнула она. По словам Лут, только в случае с засухой министерство допускает корректировку прогноза по урожаю.

13 мая стало известно, что заморозки в Липецкой области привели к гибели 5% сельскохозяйственных культур. В некоторых хозяйствах погибла «половина будущего урожая» плодово-ягодных культур. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что власти будут обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.

3 июня Лут заявила, что в России может быть введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до конца недели из-за ущерба урожаю на фоне заморозков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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