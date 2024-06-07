Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в России в этом году

«У нас, как я говорила, погибло чуть более 1 млн га, еще 700 000 га пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).