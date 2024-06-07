Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна в России в этом году
Минсельхоз не будет менять прогноз по сбору зерна в этом году, он остался на уровне 132 млн т. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«У нас, как я говорила, погибло чуть более 1 млн га, еще 700 000 га пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Лут добавила, что изначально в прогноз 132 млн т вкладывались определенные природные условия. Этот год отличается тем, что Россия столкнулась с заморозками и наводнениями, подчеркнула она. По словам Лут, только в случае с засухой министерство допускает корректировку прогноза по урожаю.
13 мая стало известно, что заморозки в Липецкой области привели к гибели 5% сельскохозяйственных культур. В некоторых хозяйствах погибла «половина будущего урожая» плодово-ягодных культур. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что власти будут обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.
3 июня Лут заявила, что в России может быть введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до конца недели из-за ущерба урожаю на фоне заморозков.