ИКАР снова снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снова снизил прогноз сбора пшеницы в этом году в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько.
Новый прогноз от ИКАР составляет 86 млн т. Это на 5 млн т меньше предыдущей оценки, которую институт давал в начале мая. Тогда она была снижена с 93 до 91 млн т. Кроме того, до 47 млн т снижен прогноз экспорта пшеницы – это на 3,5 млн т меньше прошлого прогноза. ИКАР оценивает валовой сбор зерна в 135 млн т, что также меньше предыдущей оценки на 7 млн т. При этом экспорт составит 59,5 млн.
Рылько заявил, что снижение прогнозов произошло из-за неблагоприятных погодных условий, прежде всего заморозков. Он отметил, что три региона России (Липецкая, Воронежская и Тамбовская области) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов. Сложная ситуация складывается также в Волгоградской области. Кроме того, Рылько обратил внимание на южные регионы, которые, по его словам, находятся «не в лучшей форме» – там прошла полоса дождей.
Заморозки в Липецкой области привели к гибели 5% сельскохозяйственных культур, сообщил ранее 13 мая губернатор региона Игорь Артамонов. С плодово-ягодными культурами дела в области обстоят сложнее, так, в некоторых хозяйствах погибла «половина будущего урожая». Артамонов заявил, что региональные власти будут обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.
В пресс-службе Минсельхоза «Ведомостям» сообщали, что погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны. Для этого имеются все необходимые ресурсы.