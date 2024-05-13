ИКАР снова снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году

Новый прогноз от ИКАР составляет 86 млн т. Это на 5 млн т меньше предыдущей оценки, которую институт давал в начале мая. Тогда она была снижена с 93 до 91 млн т. Кроме того, до 47 млн т снижен прогноз экспорта пшеницы – это на 3,5 млн т меньше прошлого прогноза. ИКАР оценивает валовой сбор зерна в 135 млн т, что также меньше предыдущей оценки на 7 млн т. При этом экспорт составит 59,5 млн.