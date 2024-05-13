Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

ИКАР снова снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году

Ведомости

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снова снизил прогноз сбора пшеницы в этом году в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько.

Новый прогноз от ИКАР составляет 86 млн т. Это на 5 млн т меньше предыдущей оценки, которую институт давал в начале мая. Тогда она была снижена с 93 до 91 млн т. Кроме того, до 47 млн т снижен прогноз экспорта пшеницы – это на 3,5 млн т меньше прошлого прогноза. ИКАР оценивает валовой сбор зерна в 135 млн т, что также меньше предыдущей оценки на 7 млн т. При этом экспорт составит 59,5 млн.

Рылько заявил, что снижение прогнозов произошло из-за неблагоприятных погодных условий, прежде всего заморозков. Он отметил, что три региона России (Липецкая, Воронежская и Тамбовская области) объявили режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов. Сложная ситуация складывается также в Волгоградской области. Кроме того, Рылько обратил внимание на южные регионы, которые, по его словам, находятся «не в лучшей форме» – там прошла полоса дождей.

Заморозки в Липецкой области привели к гибели 5% сельскохозяйственных культур, сообщил ранее 13 мая губернатор региона Игорь Артамонов. С плодово-ягодными культурами дела в области обстоят сложнее, так, в некоторых хозяйствах погибла «половина будущего урожая». Артамонов заявил, что региональные власти будут обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки аграриев.

В пресс-службе Минсельхоза «Ведомостям» сообщали, что погибшие в результате заморозков в ряде российских регионов посевы будут пересеяны. Для этого имеются все необходимые ресурсы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных