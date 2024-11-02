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РАТК будет следить за лишенными лицензии на продажу алкоголя из космоса

Ведомости

Контролирующие оборот алкоголя государственные органы будут следить за лишенными лицензии на продажу такой продукции компаниями из космоса, заявил начальник управления стратегических направлений Росалкогольтабакконтроля (РАТК) Александр Моисеев, пишет «Интерфакс».

«Мы видим [из космоса] те площадки, где была аннулирована или приостановлена лицензия на алкоголь. Соответственно если там будут видны тепловые выбросы, выбросы дыма или передвижения транспортных средств или железнодорожного состава, это будет поводом для проведения контрольных мероприятий», – сказал он на V Всероссийском форуме контрольных органов.

Он уточнил, что технология еще не используется при наблюдении, но соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте.

В начале апреля Минфин сообщил, что законопроект о сокращении сроков и количества документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции был одобрен на заседании правительства РФ.

Сроки рассмотрения РАТК заявлений на получение лицензий (кроме розничной продажи) могут сократить с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней (сейчас 30 календарных дней).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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