РАТК будет следить за лишенными лицензии на продажу алкоголя из космоса
«Мы видим [из космоса] те площадки, где была аннулирована или приостановлена лицензия на алкоголь. Соответственно если там будут видны тепловые выбросы, выбросы дыма или передвижения транспортных средств или железнодорожного состава, это будет поводом для проведения контрольных мероприятий», – сказал он на V Всероссийском форуме контрольных органов.
Он уточнил, что технология еще не используется при наблюдении, но соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте.
В начале апреля Минфин сообщил, что законопроект о сокращении сроков и количества документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции был одобрен на заседании правительства РФ.
Сроки рассмотрения РАТК заявлений на получение лицензий (кроме розничной продажи) могут сократить с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней (сейчас 30 календарных дней).