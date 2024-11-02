РАТК будет следить за лишенными лицензии на продажу алкоголя из космоса

«Мы видим [из космоса] те площадки, где была аннулирована или приостановлена лицензия на алкоголь. Соответственно если там будут видны тепловые выбросы, выбросы дыма или передвижения транспортных средств или железнодорожного состава, это будет поводом для проведения контрольных мероприятий», – сказал он на V Всероссийском форуме контрольных органов.