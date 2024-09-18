Онлайн-продажу товаров с возрастным ограничением через биометрию могут разрешить

Руководитель аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам разработать изменения в законодательство для верификации возраста покупателей с помощью биометрии для онлайн-продажи товаров с возрастным ограничением. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ведомостей». Это поручение является подготовкой для дальнейшего обсуждения применения технологии единой биометрической системы в категориях, требующих идентификации возраста, в том числе в онлайн-продаже алкоголя, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения. Он добавил, что новый законопроект по онлайн-продаже алкоголя находится в стадии доработки и может быть внесен уже этой осенью.