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Онлайн-продажу товаров с возрастным ограничением через биометрию могут разрешить

Это может быть первым шагом правительства к снятию запрета на онлайн-торговлю алкоголем
Лиана Липанова
Мария Арялина
Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ станет надежным способом подтверждения возраста, заявил «Ведомостям» представитель ЦБТ/ Евгений Разумный / Ведомости

Руководитель аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам разработать изменения в законодательство для верификации возраста покупателей с помощью биометрии для онлайн-продажи товаров с возрастным ограничением. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ведомостей». Это поручение является подготовкой для дальнейшего обсуждения применения технологии единой биометрической системы в категориях, требующих идентификации возраста, в том числе в онлайн-продаже алкоголя, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения. Он добавил, что новый законопроект по онлайн-продаже алкоголя находится в стадии доработки и может быть внесен уже этой осенью.

Григоренко направил поручение руководителям Минцифры, Минпромторга, Минздрава и АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ). Ведомства должны подготовить изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность установления возраста покупателя с помощью государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ЕБС). Речь идет о контроле возраста при продаже товаров с возрастным ограничением, включая тонизирующие напитки, уточняется в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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