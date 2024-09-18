Онлайн-продажу товаров с возрастным ограничением через биометрию могут разрешить

Онлайн-продажу товаров с возрастным ограничением через биометрию могут разрешитьЭто может быть первым шагом правительства к снятию запрета на онлайн-торговлю алкоголем
Руководитель аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил профильным ведомствам разработать изменения в законодательство для верификации возраста покупателей с помощью биометрии для онлайн-продажи товаров с возрастным ограничением. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ведомостей». Это поручение является подготовкой для дальнейшего обсуждения применения технологии единой биометрической системы в категориях, требующих идентификации возраста, в том числе в онлайн-продаже алкоголя, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения. Он добавил, что новый законопроект по онлайн-продаже алкоголя находится в стадии доработки и может быть внесен уже этой осенью.
Григоренко направил поручение руководителям Минцифры, Минпромторга, Минздрава и АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ). Ведомства должны подготовить изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность установления возраста покупателя с помощью государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ЕБС). Речь идет о контроле возраста при продаже товаров с возрастным ограничением, включая тонизирующие напитки, уточняется в документе.