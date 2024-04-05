Минфин предложил упростить получение лицензии на производство и оборот алкоголя
Законопроект, предлагающий сократить сроки и количество документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, одобрен на заседании правительства РФ. Об этом сообщил Минфин.
Сроки рассмотрения Росалкогольтабакконтролем (РАТК) заявлений на получение лицензий (кроме розничной продажи) могут сократить с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней (сейчас 30 календарных дней).
Также предлагается уменьшить число документов для получения таких лицензий – РАТК будет получать нужную информацию в том числе в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с ФОИВ. Таким образом, для получение лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием количество документов сократится с 11 до трех, а для крестьянских хозяйств с 10 до трех. При изменении наименования компании или ее места нахождения лицензия будет переоформлена в автоматически.
4 марта сообщалось, что с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%. Росалкогольтабакконтроль связал рост выпуска алкогольной продукции с увеличением числа производителей и расширением рынка сбыта за счет новых регионов, а также активным замещением импортной продукции.