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Минфин предложил упростить получение лицензии на производство и оборот алкоголя

Ведомости

Законопроект, предлагающий сократить сроки и количество документов для получения лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, одобрен на заседании правительства РФ. Об этом сообщил Минфин.

Сроки рассмотрения Росалкогольтабакконтролем (РАТК) заявлений на получение лицензий (кроме розничной продажи) могут сократить с 30 календарных дней до 20 рабочих дней. Срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней (сейчас 30 календарных дней).

Также предлагается уменьшить число документов для получения таких лицензий – РАТК будет получать нужную информацию в том числе в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с ФОИВ. Таким образом, для получение лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием количество документов сократится с 11 до трех, а для крестьянских хозяйств с 10 до трех. При изменении наименования компании или ее места нахождения лицензия будет переоформлена в автоматически.

4 марта сообщалось, что с начала 2024 г. производство алкоголя в России увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В частности, производство водки выросло на 4,4%. Выпуск вин увеличился на 27,4%, включая виноградных вин – на 28,9%, игристых вин – на 23,5%. Производство напитков брожения выросло на 10,4%, в том числе пива – на 10,7%, пивных напитков – на 7,8%. Росалкогольтабакконтроль связал рост выпуска алкогольной продукции с увеличением числа производителей и расширением рынка сбыта за счет новых регионов, а также активным замещением импортной продукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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