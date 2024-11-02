«Газпром»: в подземных хранилищах газа на Украине накоплен минимальный объем
В украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к настоящему времени накоплено 12,7 млрд куб. м газа (с учетом буферного газа), что является минимальным из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».
В то же время в российских хранилищах к зиме 2024–2025 гг. «Газпром» создал оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли, заявили в компании.
«Традиционно, высокий уровень запасов в ПХГ позволяет компании успешно справляться с сезонными колебаниями спроса. Например, при резких похолоданиях «Газпром» имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям», – говорится в сообщении.
Объем запасов в ПХГ Европы составляет 97,1 млрд куб. м газа, что является третьим результатом за всю историю наблюдений. При этом европейские компании в последней декаде октября перешли в режим отбора газа из созданных за летний сезон запасов. Уже шесть газовых суток европейская сеть ПХГ находилась в состоянии нетто-отбора, добавили в «Газпроме».
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г. Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок. На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. За девять месяцев текущего года он вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорил «Ведомостям», что из заявления Зеленского не следует отказ Украины от транзита как такового. Он поясняет, что Киев отказывается именно от переговоров с Россией, но допускает переговоры с представителями Евросоюза или европейских компаний.