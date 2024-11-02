«Газпром»: в подземных хранилищах газа на Украине накоплен минимальный объем

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г. Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок. На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. За девять месяцев текущего года он вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м.