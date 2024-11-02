ОАЭ начали экспортировать в Россию сливочное масло

22 октября «Известия» со ссылкой на ряд российских производителей сливочного масла сообщили о сокращении отгрузок. В частности, бывшее подразделение Danone – компания H&N, которая производит продукт под брендом «Простоквашино», сообщила ритейлерам о временной приостановке отгрузки с 1 сентября. Переработчики молока, как указал производитель, «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», в результате чего масло подорожало в этом году на 55%.