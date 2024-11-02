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ОАЭ начали экспортировать в Россию сливочное масло

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 18 октября впервые начали экспортировать в Россию сливочное масло. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, пишет РБК.

«Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись», – подтвердили в пресс-службе.

По состоянию на 2 ноября из ОАЭ в Россию поставлено 90 т этого продукта.

22 октября «Известия» со ссылкой на ряд российских производителей сливочного масла сообщили о сокращении отгрузок. В частности, бывшее подразделение Danone – компания H&N, которая производит продукт под брендом «Простоквашино», сообщила ритейлерам о временной приостановке отгрузки с 1 сентября. Переработчики молока, как указал производитель, «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», в результате чего масло подорожало в этом году на 55%.

23 октября на сайте правительства появилось сообщение о том, что вице-премьер РФ Николай Патрушев по итогам совещания по стабилизации цен на молочную продукцию поручил «заинтересованным ведомствам» проконтролировать ситуацию со стоимостью сливочного масла на внутреннем рынке.

После этого Россельхознадзор сообщил, что Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию с 27 октября. К 29 октября в РФ ввезли 20 т продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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