ОАЭ начали экспортировать в Россию сливочное масло
«Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись», – подтвердили в пресс-службе.
По состоянию на 2 ноября из ОАЭ в Россию поставлено 90 т этого продукта.
22 октября «Известия» со ссылкой на ряд российских производителей сливочного масла сообщили о сокращении отгрузок. В частности, бывшее подразделение Danone – компания H&N, которая производит продукт под брендом «Простоквашино», сообщила ритейлерам о временной приостановке отгрузки с 1 сентября. Переработчики молока, как указал производитель, «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», в результате чего масло подорожало в этом году на 55%.
23 октября на сайте правительства появилось сообщение о том, что вице-премьер РФ Николай Патрушев по итогам совещания по стабилизации цен на молочную продукцию поручил «заинтересованным ведомствам» проконтролировать ситуацию со стоимостью сливочного масла на внутреннем рынке.
После этого Россельхознадзор сообщил, что Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию с 27 октября. К 29 октября в РФ ввезли 20 т продукции.