Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию

Согласно сообщению, по состоянию на 29 октября в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с прошлым годом. Кроме того, Россельхознадзор рассматривает вариант открытия поставок масла с 16 предприятий из других шести стран.