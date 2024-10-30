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Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию

Ведомости

Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию 27 октября, сообщает Россельхознадзор. По данным Федеральной государственной информационной системы ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), к 29 октября в РФ ввезли 20 т продукции.

«В настоящее время в реестре предприятий третьих стран находятся 116 организаций по производству сливочного масла. За текущий период 2024 г. отгрузки сливочного масла осуществляли 97 предприятий из 11 стран мира общим объемом 112 300 т», – добавили в ведомстве (цитата по «Известиям»).

Согласно сообщению, по состоянию на 29 октября в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с прошлым годом. Кроме того, Россельхознадзор рассматривает вариант открытия поставок масла с 16 предприятий из других шести стран.

22 октября «Известия» со ссылкой на ряд российских производителей сливочного масла сообщили о сокращении отгрузок. Переработчики молока «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», отмечалось в публикации.

23 октября вице-премьер Николай Патрушев поручил «заинтересованным ведомствам» проконтролировать ситуацию с ценами на сливочное масло на внутреннем рынке. Он отметил, что масло подлежит обязательной маркировке, что способствует фиксации динамики цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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