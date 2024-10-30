Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию
Турция начала экспортировать сливочное масло в Россию 27 октября, сообщает Россельхознадзор. По данным Федеральной государственной информационной системы ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), к 29 октября в РФ ввезли 20 т продукции.
«В настоящее время в реестре предприятий третьих стран находятся 116 организаций по производству сливочного масла. За текущий период 2024 г. отгрузки сливочного масла осуществляли 97 предприятий из 11 стран мира общим объемом 112 300 т», – добавили в ведомстве (цитата по «Известиям»).
Согласно сообщению, по состоянию на 29 октября в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с прошлым годом. Кроме того, Россельхознадзор рассматривает вариант открытия поставок масла с 16 предприятий из других шести стран.
22 октября «Известия» со ссылкой на ряд российских производителей сливочного масла сообщили о сокращении отгрузок. Переработчики молока «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», отмечалось в публикации.
23 октября вице-премьер Николай Патрушев поручил «заинтересованным ведомствам» проконтролировать ситуацию с ценами на сливочное масло на внутреннем рынке. Он отметил, что масло подлежит обязательной маркировке, что способствует фиксации динамики цен.