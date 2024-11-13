Словацкая SPP подписала пилотный контракт на поставку газа из Азербайджана

В октябре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку 12–14 млрд кубометров газа в год из Азербайджана. По данным агентства, для этого могут использовать ту же трубопроводную сеть, по которой сейчас российский газ поступает в Европу через Украину. Предполагается, что Socar будет поставлять газ в Суджу Курской области, где венгерская компания MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмут на себя управление и будут поставлять газ в Европу.