Словацкая SPP подписала пилотный контракт на поставку газа из Азербайджана
Компания SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, подписала краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у азербайджанской госкомпании Socar и рассмотрит возможность заключения более долгосрочной сделки, поскольку опасается возможного прекращения поставок из России через Украину. Об этом сообщается на сайте предприятия.
«Из-за высокого риска прекращения поставок газа по восточному газопроводу мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасные поставки газа нашим клиентам, от крупных промышленных потребителей до домохозяйств», – заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.
Он также отметил, что SPP поддерживает продолжение транспортировки российского газа по территории Украины в течение длительного времени, поскольку это наиболее экономически эффективное решение для клиентов. Если же компания откажется от поставок из РФ и закупит весь необходимый объем из другого источника, а затем физически доставит его транзитом в Словакию, то это обойдется SPP как минимум на 140 млн евро дороже, говорится в сообщении.
Российский газ поступает в Европу тремя основными способами: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию и в виде сжиженного природного газа (СПГ). В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.
В октябре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку 12–14 млрд кубометров газа в год из Азербайджана. По данным агентства, для этого могут использовать ту же трубопроводную сеть, по которой сейчас российский газ поступает в Европу через Украину. Предполагается, что Socar будет поставлять газ в Суджу Курской области, где венгерская компания MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмут на себя управление и будут поставлять газ в Европу.