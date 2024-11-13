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Словацкая SPP подписала пилотный контракт на поставку газа из Азербайджана

Ведомости

Компания SPP, крупнейший поставщик энергии в Словакии, подписала краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у азербайджанской госкомпании Socar и рассмотрит возможность заключения более долгосрочной сделки, поскольку опасается возможного прекращения поставок из России через Украину. Об этом сообщается на сайте предприятия.

«Из-за высокого риска прекращения поставок газа по восточному газопроводу мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасные поставки газа нашим клиентам, от крупных промышленных потребителей до домохозяйств», – заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

Он также отметил, что SPP поддерживает продолжение транспортировки российского газа по территории Украины в течение длительного времени, поскольку это наиболее экономически эффективное решение для клиентов. Если же компания откажется от поставок из РФ и закупит весь необходимый объем из другого источника, а затем физически доставит его транзитом в Словакию, то это обойдется SPP как минимум на 140 млн евро дороже, говорится в сообщении.

Российский газ поступает в Европу тремя основными способами: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию и в виде сжиженного природного газа (СПГ). В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.

В октябре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на поставку 12–14 млрд кубометров газа в год из Азербайджана. По данным агентства, для этого могут использовать ту же трубопроводную сеть, по которой сейчас российский газ поступает в Европу через Украину. Предполагается, что Socar будет поставлять газ в Суджу Курской области, где венгерская компания MVM Zrt. и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмут на себя управление и будут поставлять газ в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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