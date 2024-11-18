Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Коммерсантъ»: число покупок в «черную пятницу» может увеличиться лишь на 4%

Ведомости

Количество покупок в предстоящую «черную пятницу» может увеличиться только на 4% – это в три раза меньше показателя прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Т-Кассы» и «Платформы ОФД».

«Черная пятница» состоится с 29 ноября по 1 декабря. По оценкам аналитиков «Т-Кассы», число офлайн и онлайн-покупок в дни распродаж вырастет на 4% год к году в натуральном выражении, в денежном – на 6%. В прошлом году рост продаж в период «черной пятницы» составил 12% и 16% соответственно.

В «Платформе ОФД» ожидают, что рост будет равен показателям в период «дня холостяка» с 8 по 11 ноября. Тогда в 50 популярных категориях непродовольственных товаров число покупок снизилось на 4% г/г, средний чек вырос на 5% до 5600 руб.

При этом больше всего покупок проходит в онлайн-сегменте. Покупки увеличились на 21%.

Руководитель группы промоакций «Мегамаркета» Александр Шушунов рассказал изданию, что наблюдается снижение импульсных покупок. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева предположила, что смена настроений может быть связана с общеэкономическими факторами. В частности, с высокой стоимостью кредитования и инфляцией.

«Ведомости» со ссылкой на данные компании Nielsen писали, что спрос на товары повседневного спроса (FMCG) в преддверии Нового года в натуральном выражении вырастет в 2024 г. на 10-15% в зависимости от категории. В этом году жители России будут покупать больше продуктов в единицах, в том числе традиционных «новогодних», говорит представитель Nielsen. Но также их «потребительская корзина» к Новому году будет более разнообразной.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что в этом году наблюдается оживленный спрос «практически по всем категориям продовольственных товаров». В Infoline сообщили, что ожидают роста трат жителей России на FMCG-товары на Новый год на 15–18% в 2024 г. в сравнении с 2023 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных