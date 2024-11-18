«Коммерсантъ»: число покупок в «черную пятницу» может увеличиться лишь на 4%

«Ведомости» со ссылкой на данные компании Nielsen писали, что спрос на товары повседневного спроса (FMCG) в преддверии Нового года в натуральном выражении вырастет в 2024 г. на 10-15% в зависимости от категории. В этом году жители России будут покупать больше продуктов в единицах, в том числе традиционных «новогодних», говорит представитель Nielsen. Но также их «потребительская корзина» к Новому году будет более разнообразной.