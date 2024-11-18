«Коммерсантъ»: число покупок в «черную пятницу» может увеличиться лишь на 4%
Количество покупок в предстоящую «черную пятницу» может увеличиться только на 4% – это в три раза меньше показателя прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Т-Кассы» и «Платформы ОФД».
«Черная пятница» состоится с 29 ноября по 1 декабря. По оценкам аналитиков «Т-Кассы», число офлайн и онлайн-покупок в дни распродаж вырастет на 4% год к году в натуральном выражении, в денежном – на 6%. В прошлом году рост продаж в период «черной пятницы» составил 12% и 16% соответственно.
В «Платформе ОФД» ожидают, что рост будет равен показателям в период «дня холостяка» с 8 по 11 ноября. Тогда в 50 популярных категориях непродовольственных товаров число покупок снизилось на 4% г/г, средний чек вырос на 5% до 5600 руб.
При этом больше всего покупок проходит в онлайн-сегменте. Покупки увеличились на 21%.
Руководитель группы промоакций «Мегамаркета» Александр Шушунов рассказал изданию, что наблюдается снижение импульсных покупок. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева предположила, что смена настроений может быть связана с общеэкономическими факторами. В частности, с высокой стоимостью кредитования и инфляцией.
«Ведомости» со ссылкой на данные компании Nielsen писали, что спрос на товары повседневного спроса (FMCG) в преддверии Нового года в натуральном выражении вырастет в 2024 г. на 10-15% в зависимости от категории. В этом году жители России будут покупать больше продуктов в единицах, в том числе традиционных «новогодних», говорит представитель Nielsen. Но также их «потребительская корзина» к Новому году будет более разнообразной.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что в этом году наблюдается оживленный спрос «практически по всем категориям продовольственных товаров». В Infoline сообщили, что ожидают роста трат жителей России на FMCG-товары на Новый год на 15–18% в 2024 г. в сравнении с 2023 г.