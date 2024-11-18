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Аналитики ожидают роста трат россиян на празднование Нового года

Но ритейлеры стали более экономными и нацелены на «индивидуализацию» скидок
Полина Гриценко
Анастасия Ковалева
Россияне переходят на более дорогие продукты питания, утверждают эксперты/ Евгений Разумный / Ведомости

Спрос на товары повседневного спроса (FMCG) в преддверии Нового года в натуральном выражении вырастет в 2024 г. на 10–15% в зависимости от категории. Такую оценку дали аналитики компании Nielsen по запросу «Ведомостей».

Анализ проводился по количеству покупок в штуках за последнюю неделю года – с 25 по 31 декабря 2023/24 г. Прогноз, по словам представителя компании, сделан исходя из динамики продаж текущего года. В деньгах также будет рост, добавил собеседник, но цифр не привел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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