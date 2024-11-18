Аналитики ожидают роста трат россиян на празднование Нового года

Аналитики ожидают роста трат россиян на празднование Нового годаНо ритейлеры стали более экономными и нацелены на «индивидуализацию» скидок
Спрос на товары повседневного спроса (FMCG) в преддверии Нового года в натуральном выражении вырастет в 2024 г. на 10–15% в зависимости от категории. Такую оценку дали аналитики компании Nielsen по запросу «Ведомостей».
Анализ проводился по количеству покупок в штуках за последнюю неделю года – с 25 по 31 декабря 2023/24 г. Прогноз, по словам представителя компании, сделан исходя из динамики продаж текущего года. В деньгах также будет рост, добавил собеседник, но цифр не привел.
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