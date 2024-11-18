Аналитики ожидают роста трат россиян на празднование Нового года

Анализ проводился по количеству покупок в штуках за последнюю неделю года – с 25 по 31 декабря 2023/24 г. Прогноз, по словам представителя компании, сделан исходя из динамики продаж текущего года. В деньгах также будет рост, добавил собеседник, но цифр не привел.