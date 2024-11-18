Россия нарастила импорт яблок после майских холодов
Россия резко нарастила импорт яблок после майских холодов – основные поставщики увеличили экспорт в страну в 1,7 раза. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.
С мая РФ закупила у иностранных поставщиков 115 000 т яблок против 68 500 т в прошлом году. Наибольший рост был зафиксирован из Китая: за май – сентябрь он вырос в 3,8 раза, до рекордных 14 600 т (по сравнению с 2018 г.).
Из Турции было поставлено 22 500 т (рост в 2,6 раза), из ЮАР – 22 600 т (рост в 2,3 раза). Аргентина и Бразилия увеличили экспорт в два раза (1800 т и 177 т соответственно).
Один из традиционных крупнейших поставщиков яблок – Молдавия – увеличила экспорт до 16 100 т (в 1,8 раза по данным за май – июнь). Сербия поставила 12 600 т в мае – июле против 8500 т за аналогичный период 2023 г. Яблоки завозили и из Казахстана: за май – сентябрь было ввезено 11 100 т, в 1,5 раза больше прошлого года.
С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана.
4 октября РБК писал, что производители сидра предупредили о подорожании напитка в связи с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых для его выпуска. Подорожание связано со снижением урожая в центральном, северном и северо-западном округах России из-за майских заморозков. В этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра (производится из свежих яблок).