Россия нарастила импорт яблок после майских холодов

Один из традиционных крупнейших поставщиков яблок – Молдавия – увеличила экспорт до 16 100 т (в 1,8 раза по данным за май – июнь). Сербия поставила 12 600 т в мае – июле против 8500 т за аналогичный период 2023 г. Яблоки завозили и из Казахстана: за май – сентябрь было ввезено 11 100 т, в 1,5 раза больше прошлого года.