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Россия нарастила импорт яблок после майских холодов

Ведомости

Россия резко нарастила импорт яблок после майских холодов – основные поставщики увеличили экспорт в страну в 1,7 раза. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.

С мая РФ закупила у иностранных поставщиков 115 000 т яблок против 68 500 т в прошлом году. Наибольший рост был зафиксирован из Китая: за май – сентябрь он вырос в 3,8 раза, до рекордных 14 600 т (по сравнению с 2018 г.).

Из Турции было поставлено 22 500 т (рост в 2,6 раза), из ЮАР – 22 600 т (рост в 2,3 раза). Аргентина и Бразилия увеличили экспорт в два раза (1800 т и 177 т соответственно).

Один из традиционных крупнейших поставщиков яблок – Молдавия – увеличила экспорт до 16 100 т (в 1,8 раза по данным за май – июнь). Сербия поставила 12 600 т в мае – июле против 8500 т за аналогичный период 2023 г. Яблоки завозили и из Казахстана: за май – сентябрь было ввезено 11 100 т, в 1,5 раза больше прошлого года.

С начала мая в центральной части России фиксировали аномальное понижение температуры воздуха и осадки. Проблема коснулась Ростовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Саратовской, Пензенской областей и Татарстана.

4 октября РБК писал, что производители сидра предупредили о подорожании напитка в связи с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых для его выпуска. Подорожание связано со снижением урожая в центральном, северном и северо-западном округах России из-за майских заморозков. В этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра (производится из свежих яблок).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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