Bloomberg заявил о новом энергокризисе в ЕС на фоне сокращения запасов газа
Хранилища газа в Европе опустошаются быстрее обычного, цены на энергоресурсы резко выросли – примерно на 45% в этом году. Эти факторы наряду с ожидаемым сокращением российских поставок создают предпосылки для нового энергетического кризиса, пишет Bloomberg.
Рост цен на газ в 2024 г. связан с эскалацией напряженности на Украине, но показатели все еще намного ниже рекордов 2022 г., говорится в статье. В период холодов газохранилища являются спасением, а в этом году запасы в Европе стремительно сокращаются, указывает агентство. Это происходит в том числе на фоне морозов, которые подстегнули спрос на отопление.
Ситуация может ухудшиться, поскольку поставки газа, которые помогли пополнить резервы в 2024 г., скорее всего, уже не будут доступны в следующем году, отмечает Bloomberg. США ввели санкции против Газпромбанка, и эти ограничения также увеличивают риск прекращения поставок газа, который все еще получают несколько стран Центральной Европы.
«Европа уже готовилась к потенциальному прекращению поставок российского газа через Украину, когда в конце года истекает срок действия транзитного соглашения. Санкции означают, что поставки газа могут прекратиться до этого, а Венгрия предупредила, что ее энергетическая безопасность находится под угрозой», – говорится в статье.
21 ноября управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс» и др. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено.
В сентябре страны Европейского Союза потратили на покупку трубопроводного газа из России 839,9 млн евро, что на 30% превышает сумму августа нынешнего и на 36% – сентября прошлого года. Это самый высокий показатель с февраля 2023 г., когда расходы на поставки российского газа достигли свыше 1 млрд евро, писал ТАСС. Лидирующими странами по объемам закупок стали Италия (315,5 млн евро – максимум с января 2023 г.), Венгрия (219,6 млн евро – рекорд с января 2024 г.), Греция (166,9 млн евро – пик с сентября 2023) и Словакия (125,5 млн евро – максимальный уровень в этом году).