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Bloomberg заявил о новом энергокризисе в ЕС на фоне сокращения запасов газа

Ведомости

Хранилища газа в Европе опустошаются быстрее обычного, цены на энергоресурсы резко выросли – примерно на 45% в этом году. Эти факторы наряду с ожидаемым сокращением российских поставок создают предпосылки для нового энергетического кризиса, пишет Bloomberg.

Рост цен на газ в 2024 г. связан с эскалацией напряженности на Украине, но показатели все еще намного ниже рекордов 2022 г., говорится в статье. В период холодов газохранилища являются спасением, а в этом году запасы в Европе стремительно сокращаются, указывает агентство. Это происходит в том числе на фоне морозов, которые подстегнули спрос на отопление. 

Ситуация может ухудшиться, поскольку поставки газа, которые помогли пополнить резервы в 2024 г., скорее всего, уже не будут доступны в следующем году, отмечает Bloomberg. США ввели санкции против Газпромбанка, и эти ограничения также увеличивают риск прекращения поставок газа, который все еще получают несколько стран Центральной Европы. 

«Европа уже готовилась к потенциальному прекращению поставок российского газа через Украину, когда в конце года истекает срок действия транзитного соглашения. Санкции означают, что поставки газа могут прекратиться до этого, а Венгрия предупредила, что ее энергетическая безопасность находится под угрозой», – говорится в статье.

21 ноября управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс» и др. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено.

В сентябре страны Европейского Союза потратили на покупку трубопроводного газа из России 839,9 млн евро, что на 30% превышает сумму августа нынешнего и на 36% – сентября прошлого года. Это самый высокий показатель с февраля 2023 г., когда расходы на поставки российского газа достигли свыше 1 млрд евро, писал ТАСС. Лидирующими странами по объемам закупок стали Италия (315,5 млн евро – максимум с января 2023 г.), Венгрия (219,6 млн евро – рекорд с января 2024 г.), Греция (166,9 млн евро – пик с сентября 2023) и Словакия (125,5 млн евро – максимальный уровень в этом году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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