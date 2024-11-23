Bloomberg заявил о новом энергокризисе в ЕС на фоне сокращения запасов газа

Рост цен на газ в 2024 г. связан с эскалацией напряженности на Украине, но показатели все еще намного ниже рекордов 2022 г., говорится в статье. В период холодов газохранилища являются спасением, а в этом году запасы в Европе стремительно сокращаются, указывает агентство. Это происходит в том числе на фоне морозов, которые подстегнули спрос на отопление.