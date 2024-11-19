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ЕС закупил российский газ на максимальные за полтора года 840 млн евро

Ведомости

Евросоюз (ЕС) в сентябре закупил российский трубопроводный газ на максимальные с февраля 2023 г. 840 млн. евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Евростат и собственные расчеты.

В сентябре страны Европейского Союза потратили на покупку трубопроводного газа из России 839,9 млн евро, что на 30% превышает сумму августа нынешнего и на 36% – сентября прошлого года. Это самый высокий показатель с февраля 2023 г., когда расходы на поставки российского газа достигли свыше 1 млрд евро. Лидирующими странами по объемам закупок стали Италия (315,5 млн евро – максимум с января 2023 г.), Венгрия (219,6 млн евро – рекорд с января 2024 г.), Греция (166,9 млн евро – пик с сентября 2023-го) и Словакия (125,5 млн евро– максимальный уровень в этом году). Данные по Австрии не были раскрыты.

Кроме того, в сентябре ЕС импортировал российский СПГ на сумму 547,8 млн евро, достигнув максимального уровня с апреля 2024 г. Основными покупателями стали Франция (215,7 млн евро), Бельгия (130,5 млн евро) и Нидерланды (93,5 млн евро). Испания же сократила закупки российского СПГ более чем в два раза по сравнению с августом, до 73,1 млн евро.

За первые девять месяцев 2024 года Европейский Союз выплатил за российский трубопроводный газ 5,4 млрд евро, тогда как за тот же период предыдущего года эта сумма составила 6,3 млрд евро. Доля российских газовых поставок в общем объеме европейского газового импорта из-за пределов ЕС в сентябре возросла до 25,6%, в то время как в предыдущем месяце она составляла 17,4%. Закупки российского СПГ за январь-сентябрь составили 4,9 млрд евро против 6,2 млрд евро за аналогичный период прошлого года. При этом доля российского сжиженного природного газа увеличилась с 15% до 21%.

Стоимость газа в Евросоюзе (ЕС) 14 ноября впервые с конца ноября 2023 г. превысила отметку $500 за 1000 куб. м. Цена на газ в ЕС продолжает расти, даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ). Как писали «Ведомости», еще в середине августа ЕС достиг целевого уровня заполнения ПХГ к отопительному сезону в 90% – более чем на два месяца раньше запланированного срока. К началу отопительного сезона 2024/25 гг. ЕС накопил в хранилищах 105,7 млрд куб. м газа. Такой объем запасов был достигнут 28 октября, ПХГ перед началом отопительного сезона были заполнены на 95,3%. Затем страны Евросоюза начали расходовать запасы, при этом устойчивый отбор газа начался 4 ноября («Ведомости» писали об этом 6 ноября). Согласно расчетам на основе данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), 12 ноября (последние доступные данные) в хранилищах находились 102,7 млрд куб. газа, они были заполнены на 92,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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