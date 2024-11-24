РБК: владелец Bosco Куснирович передал долю в бизнесе сыну
Основатель компании Михаил Куснирович передал сыну контроль в компании группы Bosco Brands UK LTD (75% акций), это произошло 29 мая 2024 г., следует из данных о компании в реестре.
По данным РБК, Bosco Brands UK LTD 12 июня также сообщила, что доли в компании получила зарегистрированная в ОАЭ Findom Investment FZCO. Этой же компании с июля перешли 619 000 обыкновенных акций в Investments Global Limited, которая такая входит в группу.
В 2022 г. основатель группы Bosco di Ciliegi Куснирович получил статус резидента Швейцарии, писал РБК со ссылкой на материалы британской Investments Global Ltd. В середине марта бизнесмен получил итальянское гражданство.