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РБК: владелец Bosco Куснирович передал долю в бизнесе сыну

Ведомости

Контролирующим акционером одной из основных структур группы Bosco di Ciliegi, специализирующейся на продажах люксовых товаров и управляющей столичным ГУМом, стал сын основателя Bosco Илья Куснирович. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные государственного реестра компаний Великобритании.

Основатель компании Михаил Куснирович передал сыну контроль в компании группы Bosco Brands UK LTD (75% акций), это произошло 29 мая 2024 г., следует из данных о компании в реестре.

По данным РБК, Bosco Brands UK LTD 12 июня также сообщила, что доли в компании получила зарегистрированная в ОАЭ Findom Investment FZCO. Этой же компании с июля перешли 619 000 обыкновенных акций в Investments Global Limited, которая такая входит в группу.

В 2022 г. основатель группы Bosco di Ciliegi Куснирович получил статус резидента Швейцарии, писал РБК со ссылкой на материалы британской Investments Global Ltd. В середине марта бизнесмен получил итальянское гражданство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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