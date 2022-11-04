Основатель Bosco di Ciliegi Куснирович получил статус резидента Швейцарии
Основатель группы Bosco di Ciliegi, специализирующейся на продажах люксовых товаров и управляющей столичным ГУМом, Михаил Куснирович 1 ноября получил статус резидента Швейцарии, сообщает РБК со ссылкой на материалы подконтрольной Куснировичу британской Investments Global Ltd, опубликованные в государственном реестре юридических лиц Великобритании.
В середине марта бизнесмен получил итальянское гражданство. При этом, согласно данным ЕГРЮЛ, он по-прежнему является гражданином России. О прежнем налоговом резидентстве Куснировича в документах дополнительно не сообщается.
В Bosco di Ciliegi изданию сообщили, что никаких дополнительных структурных изменений для компании в связи со сменой личного резидентского статуса ее основателя не предвидится.
Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин рассказал изданию, что для получения статуса резидента Швейцарии необходимо заключить налоговое соглашение с властями одного из кантонов. Этот способ подразумевает уплату фиксированной суммы налога (она зависит от кантона и в некоторых регионах страны может доходить до 500 000 швейцарских франков в год).
Иностранный гражданин, получивший статус резидента, имеет право проживать на территории страны вместе с семьей, может иметь бизнес за рубежом, но не может работать на территории Швейцарии.
31 октября предприниматель Олег Тиньков заявил, что отказывается от российского гражданства. Ранее от российского гражданства отказался и основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. В Revolut изданию The Telegraph рассказали, что бизнесмен является гражданином Великобритании. От российского паспорта он отказался в 2022 г., уточнил представитель компании.
10 октября об отказе от российского гражданства также сообщил бизнесмен Юрий Мильнер. Мильнер входит в топ-15 российского списка миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Известно, что у бизнесмена имеется гражданство Израиля, которое он получил в 1999 г. В 2014 г. он переехал в США.