Мильнер заявил об отказе от российского гражданства
Бизнесмен Юрий Мильнер заявил, что он и его семья завершили процесс выхода из российского гражданства. По его словам, это было сделало еще летом.
«Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — написал он в своем Twitter.
Он добавил, что вместе семьей покинул Россию «навсегда» после присоединения Крыма в 2014 г.
Мильнер входит в топ-15 российского списка миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Известно, что у бизнесмена имеется гражданство Израиля, которое он получил в 1999 г. В 2014 г. он переехал в США.