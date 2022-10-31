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Основатель Revolut Сторонский отказался от российского гражданства

Ведомости

Основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя компании.

«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — рассказал собеседник.

29 октября об отказе Сторонского от российского гражданского сообщала газета The Telegraph. В Revolut изданию рассказали, что бизнесмен является гражданином Великобритании. От российского паспорта он отказался в 2022 г., уточнил представитель компании.

В октябре Украина ввела персональные санкции против отца Сторонского, гендиректора «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего. Представитель Revolut подчеркнул, что Сторонский отказался от российского гражданства еще до введения этих ограничительных мер.

В разговоре с Forbes собеседник напомнил, что после начала спецоперации России на Украине Revolut помогала в переезде своим сотрудникам на Украине, также компания закрыла офисы в России и предложила помощь в переезде российским работникам.

Николай Сторонский является основателем финтех-стартапа Revolut, который был запущен в 2015 г. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании. Журнал Forbes оценивал состояние Сторонского в $7,1 млрд.

Revolut — сервис, который предлагает пользователям платежные карты Visa или Mastercard с более чем 20 валютными счетами, между которыми можно переводить деньги без банковских комиссий. Также на счету можно хранить деньги, тратить и обменивать на криптовалюту. 

Ранее, 10 октября, об отказе от российского гражданства также сообщил бизнесмен Юрий Мильнер. Мильнер входит в топ-15 российского списка миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Известно, что у бизнесмена имеется гражданство Израиля, которое он получил в 1999 г. В 2014 г. он переехал в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных