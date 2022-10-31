Основатель Revolut Сторонский отказался от российского гражданства
Основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя компании.
«Ник отказался от российского гражданства некоторое время назад», — рассказал собеседник.
29 октября об отказе Сторонского от российского гражданского сообщала газета The Telegraph. В Revolut изданию рассказали, что бизнесмен является гражданином Великобритании. От российского паспорта он отказался в 2022 г., уточнил представитель компании.
В октябре Украина ввела персональные санкции против отца Сторонского, гендиректора «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего. Представитель Revolut подчеркнул, что Сторонский отказался от российского гражданства еще до введения этих ограничительных мер.
В разговоре с Forbes собеседник напомнил, что после начала спецоперации России на Украине Revolut помогала в переезде своим сотрудникам на Украине, также компания закрыла офисы в России и предложила помощь в переезде российским работникам.
Николай Сторонский является основателем финтех-стартапа Revolut, который был запущен в 2015 г. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании. Журнал Forbes оценивал состояние Сторонского в $7,1 млрд.
Revolut — сервис, который предлагает пользователям платежные карты Visa или Mastercard с более чем 20 валютными счетами, между которыми можно переводить деньги без банковских комиссий. Также на счету можно хранить деньги, тратить и обменивать на криптовалюту.
Ранее, 10 октября, об отказе от российского гражданства также сообщил бизнесмен Юрий Мильнер. Мильнер входит в топ-15 российского списка миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Известно, что у бизнесмена имеется гражданство Израиля, которое он получил в 1999 г. В 2014 г. он переехал в США.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса